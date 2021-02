BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems Limited annonce son nouveau lecteur de cartes à puce Mesa® 3. Ce lecteur de cartes à puce (SCR) de qualité militaire compatible avec les cartes CAC/PIV s'intègre à la tablette robuste Mesa 3 de Juniper. Il fournit la solution d'authentification ultime à deux niveaux pour la protection des données dans les secteurs des produits robustes et hautement sécurisés.

Le lecteur de cartes à puce Mesa 3 présente un design compact et intégré qui permet de garder l'appareil en main toute la journée. Ce SCR a été intégré dans le design existant de la tablette robuste Mesa 3 en utilisant les mêmes points de montage que les pare-chocs de la Mesa. Les ports de charge, les ports USB et les ports pour écouteurs ont été déplacés en bas du SCR pour faciliter l'accès.

« Notre lecteur de cartes intelligentes installé sur la tablette robuste Mesa 3 est un outil de contrôle d'accès idéal dans les lieux sensibles comme les sites nucléaires, les centrales électriques et les aéroports », confie Simon Bowe, directeur général de Juniper Systems Limited. « La conception ultra-robuste, résistante à l'eau et à la poussière de la tablette Mesa 3 supporte les environnements extrêmes tandis que le SCR apporte des niveaux de sécurité supplémentaires ».

La flexibilité de la conception permet au lecteur de cartes à puce de contrôler l'accès aux ressources en lisant une multitude de cartes, y compris les cartes d'accès commun (CAC) militaires, les cartes de vérification de l'identité personnelle (PIV) des salariés et les cartes intelligentes (cartes à circuit intégré ou cartes à puce). Il dispose d'une détection d'insertion et de retrait des cartes avec une séquence de désactivation automatique et prend en charge à la fois les protocoles synchrones et asynchrones.

Développé pour les secteurs qui nécessitent une authentification supplémentaire, les entreprises peuvent utiliser le lecteur de cartes à puce Mesa 3 pour vérifier facilement les identités des employés et contrôler l'accès aux informations ou aux emplacements sensibles. Les normes communes d'authentification par carte à puce ont été intégrées, offrant une polyvalence aux entreprises qui remettent des pass d'identité à leurs salariés et sous-traitants.

Une fois qu'une image du système d'exploitation ou du programme logiciel d'une entreprise nécessitant une authentification par carte à puce a été installée sur le lecteur de carte à puce Mesa 3, les mesures de validation appropriées sont demandées pour accéder à l'appareil ou à ses programmes.

Le lecteur de cartes à puce Mesa 3 sera utilisé notamment dans le secteur militaire, par les agences gouvernementales, les forces de l'ordre, les installations nucléaires, les aéroports, les compagnies d'énergie et ou les infrastructures critiques, les services d'urgence, les infrastructures médicales et autres structures.

Équipée d'un lecteur de cartes à puce intégré, la tablette robuste Mesa 3 est un appareil Microsoft® Windows 10 puissant qui offre la sécurité dont les entreprises ont besoin lorsque les utilisateurs doivent accéder à des emplacements ou des informations sensibles. Par sa conception robuste, l'appareil peut être utilisé dans n'importe quel environnement. Le lecteur de cartes à puce Mesa 3 de Juniper Systems est désormais disponible dans le monde entier.

À propos de Juniper Systems Limited

Basé à Logan, dans l'Utah (États-Unis) et à Birmingham (Royaume-Uni), Juniper Systems (https://junipersys.com) est un leader mondial de la conception et de la fabrication d'ordinateurs de poche ultra-renforcés, et un fournisseur de solutions de collecte de données sur le terrain pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Depuis 1993, les professionnels utilisent la technologie mobile innovante de Juniper Systems dans les domaines de la géomatique, de l'industrie, des ressources naturelles, des applications militaires, des réseaux d'approvisionnement et des services publics.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d430fd02-f3be-4870-bb5f-ae09f2ac9fc4/fr

Contact : Simon Bowe, directeur général +44 (0) 1527 870773 https://junipersys.com Barbara Sanner, Contact auprès des médias +1 480 980 0298