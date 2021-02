SAINT-HUBERT, Québec, 25 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui que la Société a signé une lettre d'intention (« LOI ») avec Prospect Software Inc. (« Prospects » ou « Prospects Software »), une solution logicielle immobilière de premier plan qui inclut Prospects CRM, Prospects Mobile au Canada et MLS-Touch aux États-Unis (Prospects.com) et est offerte à près de 400 000 agents immobiliers en Amérique du Nord.



Dans le cadre de cette lettre d'intention, les deux parties s’engagent à s’associer pour le partage de ressources, de savoir-faire et de technologies afin d’établir une intégration sans faille de la technologie de visites immersives 3D d'Urbanimmersive dans l'application mobile et le logiciel de Prospects. L'intégration permettra aux usagers de Prospects de capter des images 360 facilement, produire des visites immersives 3D et réserver des réunions 3D à partir des applications mobiles Prospects Mobile et MLS-Touch.

Faisant suite à la signature de cette lettre d'intention qui établit les bases d'un partenariat d'intégration et de commercialisation hautement stratégique, M. Drouin a également accepté de se joindre à l’équipe d’Urbanimmersive à titre de consultant externe. M. Drouin possède une feuille de route impressionnante dans le secteur de l’immobilier au Canada et aux États-Unis alors que son entreprise, Prospects Software, observe une forte croissance de sa clientèle et de ses ventes en Amérique du Nord. Avant de fonder Prospects en 1999, M. Drouin a également occupé diverses fonctions de développement des affaires au sein d'entreprises en télécommunications.

« Je suis vraiment enthousiaste par le potentiel de ce partenariat et de travailler de près avec l’équipe d’Urbanimmersive à titre de consultant ne fera que resserrer cette nouvelle relation hautement stratégique. Je suis convaincu que la solution immersive 3D abordable d'Urbanimmersive et sa fonctionnalité unique de vidéoconférence avatars 3D (‘UiMeet3D’) vont complètement changer la donne sur le marché. Les visites immersives 3D aideront les agents et clients à demeurer en sécurité et à gagner du temps, même une fois que la pandémie sera derrière nous. J'ai hâte d'aider Urbanimmersive à commercialiser ses innovations 3D », a déclaré Charles Drouin, président de Prospects Software.

« D’être sélectionné par un tel leader du marché est un honneur et confirme la force de notre offre technologique 3D sur le marché. Sa vaste expérience dans le secteur du courtage immobilier et sa connaissance des applications logicielles web seront particulièrement utiles alors qu'Urbanimmersive entre dans la prochaine phase de commercialisation de sa technologie de visites immersives 3D », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Bien que les deux entreprises aient conclu une entente de principe sur le partage de profits et l'intégration technologique, les jalons et le plan de développement sont toujours en cours de travail et pourraient entraîner certains changements au fil du temps. L'entente de partenariat finale est également soumise à une revue diligence satisfaisante de la part des deux parties ainsi qu'à sa faisabilité technologique.

À propos de Prospects Software

Prospects Software est une société privée basée à Montréal, Canada. Prospects offre aux agents immobiliers des solutions logicielles innovantes, notamment un puissant système de gestion des relations clients spécialement conçu pour les agents immobiliers. Prospects est également le créateur des applications mobiles pour MLS® : Prospects Mobile au Canada et MLS-Touch aux États-Unis. Avec plus de 100 000 utilisateurs de sa solution de système de gestion des relations clients et plus de 400 000 utilisateurs de son application mobile, Prospects devient rapidement un leader sur le marché en Amérique du Nord. Pour en savoir davantage, visitez Prospects.com .

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez urbanimmersive.com.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.

