Cher, Chère,

“Je suis extrêmement fier de la résilience dont ont fait preuve nos 22.331 collègues dans l’ensemble du groupe AvH durant cette période d'incertitude et de volatilité engendrée par la crise du COVID. Sur l'exercice 2020, le groupe AvH réalise un bénéfice net très solide de 230 millions d'euros.

Grâce à de bonnes performances au niveau des portefeuilles, Delen Private Bank et la Banque J.Van Breda & C° enregistrent toutes deux un afflux substantiel de nouveaux actifs confiés atteignant un niveau record de plus de 54 milliards d'euros fin 2020. S'appuyant sur une forte tendance vers les sources d'énergie renouvelables et le passage à une économie mondiale plus verte, DEME a vu son carnet de commandes atteindre un niveau record de plus de 4,5 milliards d'euros.

Nous continuons à investir dans le renforcement de notre portefeuille, ainsi que dans un monde plus durable et 'plus digital', comme en témoignent nos récents investissements dans OMP, Verdant Bioscience, Medikabazaar et Indigo Diabetes.”

Jan Suykens, CEO - Président du comité exécutif