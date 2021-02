Beste,

“Ik ben buitengewoon trots op de veerkracht die onze 22.331 collega’s in het geheel van de groep AvH in de onzekere en volatiele tijden van de COVID-crisis hebben getoond. De AvH-groep realiseert in 2020 een zeer solide nettowinst van 230 miljoen euro.

Ondersteund door de forse prestaties van hun portfolio’s hebben zowel Delen Private Bank als Bank J.Van Breda & C° een uiterst sterke instroom van nieuwe activa onder beheer gerealiseerd, die een recordniveau van meer dan 54 miljard euro behaalden einde 2020. Vanuit een krachtig engagement naar meer hernieuwbare energiebronnen en de vergroening van de wereldeconomie verhoogde DEME haar orderboek naar een recordniveau van meer dan 4,5 miljard euro.

Wij blijven investeren in de versterking van onze portefeuille en in een duurzamere en meer digitale wereld, zoals blijkt uit onze recente investeringen in OMP, Verdant Bioscience, Medikabazaar en Indigo Diabetes.”

Jan Suykens, CEO - Voorzitter van het executief comité