Inbanki 2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 1,7 miljonit eurot ning aasta puhaskasum 5,9 miljonit eurot. Aastane omakapitali tootlus oli 10,8%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2019. aastaga võrreldes 19% ja ulatus 402 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 4% ja ulatus aasta lõpu seisuga 391 miljoni euroni.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 89 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 12%. Kasvu vedas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 110% ja panustas kogumüüki 30,7 miljonit eurot. Toodete lõikes kasvas järelmaksu tooteliin eelmise aasta neljanda kvartaliga 44% ja selle osakaal kogumüügis oli 74% ehk 66 miljonit eurot. Väikelaenu müügimaht vähenes aga 54% ja oli 8,5 miljonit eurot, autofinantseerimistooteid müüsime 14,6 miljoni euro eest, mis on 6% vähem kui eelmisel aastal samal ajal.

Eraldised laenukahjumite katteks kasvasid aastatagusega 92% ja olid 2,3 miljonit eurot.

2020. aasta neljanda kvartali puhaskasum vähenes mullusega võrreldes 50% ehk 3,4 miljonilt eurolt 1,7 miljoni euroni. 2020. aasta puhaskasum oli 5,9 miljonit eurot, mis on 41% vähem kui eelmisel aastal.

Neljanda kvartali lõpus oli Inbankil 690 000 aktiivset kliendilepingut, mis on eelmise aastaga võrreldes 25% rohkem.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo:

„Aasta lõpp oli sündmusterohke. Vaatamata koroonapandeemia teisele lainele jätkas Inbank investeeringuid tootearendusse ja innovatsiooni.

Oktoobris tõime turule uue põlvkonna äpi ja krediitkaardi Inpay, mis annab esimesena Eestis kliendile ostudelt raha tagasi ehk cashback’i. Samuti otsustasime aasta lõpus omandada 53% sõidukite täisteenusrendi ettevõttest Mobire. Vaadates püsitasul põhineva äri jõulist kasvu maailmas on osaluse omandamine Mobires suur samm edasi, et tugevdada positsiooni Baltikumi autode finantseerimise turul, ning võimalus siseneda kiiresti kasvavasse uuenduslikku ärimudelisse.

Tuleviku kasvu toetamiseks kaasasime novembris aktsiaemissiooni teel 8 miljonit eurot värsket kapitali. Aasta lõpuks oli Inbanki omakapital 61,2 miljonit eurot ja kapitali adekvaatsus oli viimase kahe aasta tugevamal tasemel ehk 18,6%.

Üleilmse tervisekriisi valguses saab 2020. aasta 5,9 miljoni euro suuruse puhaskasumiga rahule jääda. Võib öelda, et pandeemia ja piirangute mõju meie ärile oli prognoositust oluliselt väiksem. Oleme jätkuvalt kasumlik ja kasvav ettevõte ning vaatamata keerulisele ajale oleme jätkanud investeerimist uutesse toodetesse ja oma inimestesse. Samuti sai meile veelgi selgemaks, et digitaalsete lahenduste mõju ettevõtete ärimudelitele muutub aina olulisemaks. Inbank panustab õigetele trendidele ja liigub peale keerulist aastat positiivsete ootustega uude aastasse.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2020

Bilansimaht 490,0 miljonit eurot

Laenuportfell 402,2 miljonit eurot

Hoiuseportfell 391,3 miljonit eurot

Omakapital 61,2 miljonit eurot

Puhaskasum 5,9 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 10,8%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes) IV kvartal

2020 IV kvartal

2019 12 kuud

2020 12 kuud

2019 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 11 061 10 577 43 035 37 560 Intressikulu -1 945 -1 909 -7 855 -6 380 Neto intressitulu 9 116 8 668 35 180 31 180 Teenustasutulu 551 278 1 362 965 Teenustasukulu -915 -481 -2 463 -1 742 Neto teenustasutulu -364 -203 -1 101 -777 Netotulem õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 0 204 0 743 Muud põhitegevusega seotud tulud 299 307 768 885 Neto intressi- ja teenustasutulu ja muud tulud kokku 9 051 8 976 34 847 32 031 Tööjõukulud -2 199 -2 128 -9 207 -8 026 Turunduskulud -556 -896 -1 557 -2 583 Halduskulud -1 162 -1 345 -4 223 -4 084 Põhivara kulum -707 -389 -2 334 -1 301 Tegevuskulud kokku -4 624 -4 758 -17 321 -15 994 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 4 427 4 218 17 526 16 037 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 121 720 789 720 Laenude allahindluse kulu -2 317 -1 204 -11 546 -6 049 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 2 231 3 734 6 769 10 708 Tulumaks -517 -290 -867 -698 Aruandeperioodi puhaskasum 1 714 3 444 5 902 10 010 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 714 3 444 5 902 10 010 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerumata kursivahed -24 -135 -219 -53 Aruandeperioodi koondkasum 1 690 3 309 5 683 9 957 sh Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 1 690 3 309 5 683 9 957





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes) 31/12/2020 31/12/2019 Varad Nõuded keskpankadele 27 445 83 080 Nõuded krediidiasutustele 19 784 20 655 Investeeringud võlakirjadesse 13 618 0 Laenud ja nõuded 402 212 338 157 Investeeringud sidusettevõtetesse 4 026 3 276 Materiaalsed varad 833 840 Vara kasutusõigus 1 157 773 Immateriaalsed varad 16 139 11 721 Muud finantsvarad 165 1 692 Muud varad 2 482 588 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 170 1 985 Varad kokku 490 031 462 767 Kohustised Klientide hoiused 391 341 377 518 Muud finantskohustised 12 218 13 545 Tulumaksukohustis 864 269 Muud kohustised 2 810 2 568 Emiteeritud võlaväärtpaberid 4 010 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 17 563 17 537 Kohustised kokku 428 806 415 447 Omakapital Aktsiakapital 961 903 Ülekurss 23 865 15 908 Kohustuslik reservkapital 90 88 Muud reservid 1 438 1 463 Jaotamata kasum 34 871 28 958 Omakapital kokku 61 225 47 320 Kohustised ja omakapital kokku 490 031 462 767





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides ja Poolas ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias ja Hollandis. Inbankil on enam kui 3800 aktiivset koostööpartnerit ja 690 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



