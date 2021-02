Baltika Grupp lõpetas neljanda kvartali 1 352 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 2 609 tuhat eurot. Vaatamata COVID-19 teisele lainele paranesid kvartali tulemused 1 257 tuhande euro võrra aastate võrdluses seoses Baltika Grupi tugeva fookusega püsikulude vähendamiseks, mille tulemusena vähenesid turustus- ja üldhalduskulud 2 406 tuhande euro võrra. Koos ühekordsete kuludega: 230 tuhande euro suuruse reservi moodustamisega 2021 suletavate poodide tarvis ja edasilükkunud tulumaksu reservi vähenemine 140 tuhande euro võrra, lõpetas Baltika aasta 377 tuhande euro suuruse puhaskahjumiga.



Grupi neljanda kvartali müügitulu oli 3 978 tuhat eurot, vähenedes 61% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Jaemüük vähenes neljandas kvartalis 63% ja kuigi e-poel oli üks bränd vähem, kasvas müük 9%. Peamine põhjus müükide languses oli COVID-19 teine laine ja Lätis ning Leedus juba novembrist kehtinud piirangud ja täielik poodide sulgemine alates detsembri keskpaigast. Äriklientide müük langes seoses strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 2 222 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 51% ehk 2 303 tuhande euro võrra (4 kv 2019: 4 525 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 55,9%, mis on 11,3 protsendipunkti võrra kõrgem eelmise aasta neljanda kvartali marginaalist (4 kv 2019: 44,6%). Brutokasumi vähenemine on tingitud müügitulu vähenemisest. Positiivne brutomarginaali kasv on tingitud sellest et Baltika Grupp müüs suuremas proportsioonis täishinnaga uusi tooteid ja vähem allahindluses tooteid.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid neljandas kvartalis 2 983 tuhat eurot, vähenedes 45% ehk 2 406 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Üle 70% vähenenud kuludest on seotud jaeturu kulude vähenemisega. Need ei vähenenud mitte ainult seoses poodide sulgemisega, vaid ka kuludest poe kohta ja turu kontori ja tugiteenuste kuludest. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist, mille tulemusena on peakontori turustus- ja üldhalduskulud vähenenud 601 tuhande euro võrra. Kooskõlas restruktureerimisplaaniga on Baltika Grupi peakontori töötajate arv kvartaliga vähenenud veelgi 22 inimese võrra (aasta kokku 67 inimest).

Brutokasum 12 kuu 2020 kokkuvõttes oli 9 676 tuhat eurot, eelmise aasta sama perioodi summa oli 19 191 tuhat eurot (vähenemine 50%) ja suurim vähenemine oli teises kvartalis kui enamus poed olid osa perioodist suletud seoses COVID-19 pandeemiaga. Neljanda kvartali tulemus ei ole olnud nii halb, kuna Baltika suurim turg Eesti on olnud avatud. Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid 12 kuu kokkuvõttes 14,587 tuhat eurot, vähenedes 34% ehk 7 673 tuhat eurot, millest 31% tuli teisest kvartalist kui enamus poed olid mingi perioodi suletud seoses COVID-19 levikuga ja 61% tuli teisest poolaastast, kus see on peamiselt restruktureerimisplaani tulemus. Muu äritulu oli neljas kvartalis kokku summas 5 442 tuhat eurot, mis on peamiselt seotud 4 585 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramisega. Neljas kvartal sisaldab kulude reservi, mis on tehtud 2021 suletavate poodide tarbeks. Aasta finantskulud olid summas 761 tuhat eurot ja tulumaksukulu 147 tuhat eurot seoses edasilükkunud tulumaksu reservi muutusega summas 140 tuhat eurot. Aasta puhaskahjum oli 377 tuhat eurot (eelmise aasta sama perioodi võrreldav summa oli 5 909 tuhat eurot).

Seisuga 31 detsember 2020 on Baltika Grupp seoses varude positsiooni hoolikale juhtimisele, KJK Fund Sicav-SIF’ilt, läbi oma valdusettevõtte, saadud laenule summas 2 550 tuhat eurot ja kulude vähendamistele, säilitanud kolmanda kvartali lõpus saavutatud finantsilise stabiilsuse vaatamata COVID-19 teisele lainele. Baltika lõpetas aasta 1 467 tuhande euroga raha ja raha ekvivalentidena, kasutamata panga arvelduskrediiti (3 000 tuhat eurose limiidiga). Baltika jätkab strateegia elluviimist – arendab kaasaegseid kvaliteetseid tooteid oma ainsas allesjäävast naistemoe brändis Ivo Nikkolo, mis saab olema osaliselt kättesaadav kevad-suvi 2021 ja täielikult sügis-talvest. Rohkem rõhku hakatakse panema aksessuaaridele, kus lai valik kvaliteetseid tooteid on saadaval juba kevad-suvest ja avatakse ka üks eraldiseisev ainult aksessuaaride pood juba 2021 aasta kevadel. Teine fookus on jätkata uute koostöö partnerite otsimist e-müükide suurendamiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

31.12.2020 31.12.2019 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 1 427 264 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 318 621 Varud 3 467 7 644 Müügiootel põhivara 0 28 Käibevara kokku 5 212 8 557 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 140 281 Muu pikaajaline vara 111 222 Materiaalne põhivara 1 218 1 683 Vara kasutusõigus 9 199 16 040 Immateriaalne põhivara 597 536 Põhivara kokku 11 255 18 762 VARA KOKKU 16 477 27 319 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 252 1 731 Rendikohustis 3 127 5 383 Võlad hankijatele ja muud kohustused 3 019 4 118 Lühiajalised kohustused kokku 6 398 11 232 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 874 488 Rendikohustis 6 493 12 396 Pikaajalised kohustused kokku 7 367 12 884 KOHUSTUSED KOKKU 13 765 24 116 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Reservid 3 931 4 045 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 250 -341 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) - 377 -5 909 OMAKAPITAL KOKKU 2 712 3 203 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 16 477 27 319

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

4 kv 2020 4 kv 2019 12k 2020 12k 2019 Müügitulu 3 978 10 138 19 480 39 630 Kliendiboonuste eraldis 250 81 250 81 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist 4 228 10 219 19 730 39 711 Müüdud kaupade kulu -2 006 -5 694 -10 054 -20 520 Brutokasum 2 222 4 525 9 676 19 191 Turustuskulud -2 575 -4 745 -12 234 -19 588 Üldhalduskulud -408 -644 -2 353 -2 672 Muud äritulud (-kulud) -318 -1 418 5 442 -1 443 Ärikasum (-kahjum) -1 079 -2 282 531 -4 512 Finantskulud -126 -321 -761 -1 391 Kasum (-kahjum) enne maksustamist -1 205 -2 603 -230 -5 903 Tulumaks -147 -6 -147 -6 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 352 -2 609 -377 -5 909 Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0.02 -0,05 -0,007 -0,16 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist -0,02 -0,05 -0,007 -0,16

Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com

Manus