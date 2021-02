February 26, 2021 01:30 ET

Heeros Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus on julkaistu

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 26.2.2021 klo 8.30

Heeros Oyj on julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on saatavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille ja pdf-versio on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi

Liite