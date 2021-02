Quadient nomme Laurent du Passage au poste de Directeur Financier

La nomination de Laurent du Passage est effective à partir du 1 er mars

Laurent du Passage succède à Christelle Villadary, qui reste chez Quadient jusqu'au 31 mars pour assurer la transition

Paris, le 26 février 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce aujourd'hui la nomination, à compter du 1er mars, de Laurent du Passage au poste de Directeur Financier. Arrivé chez Quadient en 2014, Laurent du Passage a été successivement Directeur Financier de l'activité Customer Experience Management de Quadient et Chef de Cabinet du Directeur Général. Plus récemment, Laurent du Passage était Directeur du Contrôle Financier de Quadient.

Laurent du Passage succède à Christelle Villadary, qui a pris la décision de poursuivre une nouvelle opportunité de carrière. Christelle Villadary restera toutefois dans l’entreprise jusqu'au 31 mars, afin d’assurer la transition avec Laurent du Passage en sa nouvelle qualité de Directeur Financier.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient, a commenté : « Je suis très heureux d'accueillir Laurent à ce nouveau poste. Sa connaissance approfondie de notre entreprise, son poste actuel de Directeur du Contrôle Financier Quadient, ainsi que sa solide expérience du monde de la gestion et de la finance ont fait de lui un choix naturel pour succéder à Christelle. Au nom de Quadient, je tiens à remercier Christelle pour son engagement fort et sa précieuse contribution depuis son arrivée. Je lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière ».

Biographie

Laurent du Passage a rejoint Quadient en 2014, en tant que Directeur du Développement de la division Customer Experience Management, avant de devenir Directeur Financier de cette entité. Il a été nommé Chef de Cabinet du Directeur Général de Quadient en 2019, puis Directeur du Contrôle Financier Quadient en 2020. Avant son arrivée chez Quadient, Laurent du Passage a passé 3 ans chez L.E.K. Consulting, fournissant du conseil stratégique aux entreprises et aux fonds de capital-investissement. Laurent a commencé sa carrière en 2009 à la division ingénierie d'Areva en tant qu'analyste, auprès du Directeur des Opérations. De nationalité française et diplômé de l'École Centrale Paris, il est également diplômé de l'Université Paris-Dauphine et titulaire d'un MSc (Master of Science) de l'Université de Cambridge.

***

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur https://invest.quadient.com.

Contacts

Laurent Sfaxi, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

l.sfaxi@quadient.com

financial-communication@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com

Pièce jointe