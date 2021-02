Erria A/S

February 26, 2021 05:16 ET

February 26, 2021 05:16 ET









Selskabsmeddelelse Nr. 1/2021





Erria A/S forlænger kontrakt med Alcatel Submarine Networks.













Erria A/S forlænger kontrakt med Alcatel Submarine Networks (ASN)

Erria A/S (” Selskabet ”) har i dag indgået en to-årig forlængelseskontrakt med Selskabets kunde det globale teleselskab ASN.

Med adskillige års erfaring for en lang række internationale og danske kunder fortsætter Selskabets division Offshore Personnel Services med at yde højt specialiseret rådgivning ifm. ASNs globale aktiviteter indenfor kabellægninger.

Divisionens primære opgave er, at levere kvalificeret expertise ombord på offshore-fartøjerne, der udfører selve kabellægningerne, og sikre projektledelsen på skibene på vegne af ASN.





Forventninger til 2021

Selskabet forventer umiddelbart, at kontrakten vil medføre en samlet omsætning på cirka DKK 20 mio. over to år, dvs. cirka DKK 10 mio. i 2021 og cirka DKK 10 mio. i 2022.

Selskabet vil pr. 18. marts 2021 annoncere de nærmere økonomiske fordele ved kontraktens forlængelse med ASN ifm. selskabets offentliggørelse af årsrapporten for 2020.













Søren Storgaard Henrik N. Andersen

Bestyrelsesformand Adm. Direktør













Yderligere information

Kontakt: Selskabets adm. direktør / CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: henrik@erria.dk .

Erria A/S

Torvet 21, 1

DK-4600 Køge

CVR: 15300574

e-mail: info@erria.dk

















Certified Adviser:

Norden CEF ApS, Kongevejen 365, DK-2840 Holte. Hjemmeside: www.nordencef.dk.

Kontaktperson: John Norden, tlf. +45 2072 0200, e-mail: jn@nordencef.dk.