MONTRÉAL, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui que Mason Companies, Inc, une entreprise familiale de vente au détail multicanal basée aux États-Unis, a signé une entente avec sa plateforme de chaîne d'approvisionnement InterTrade pour sa solution de catalogue de produits. Avec cette entente pluriannuelle, Mason Companies, Inc. confirme que le catalogue de produits InterTrade de mdf commerce est la solution de choix, répondant à ses normes élevées en matière de service à la clientèle.



Cette entente permettra à Mason Companies, Inc. de disposer d'une source unique pour obtenir de l’information précise et détaillée sur les produits des partenaires de marque, allant des codes GTIN/CUP, des descriptions et des dimensions, à un contenu riche comme les images des produits, le tout en conformité avec les normes industrielles américaines GS1. Grâce à cette solution rationalisée de partage des données, Mason Companies, Inc. bénéficiera d’une mise sur le marché rapide lors du lancement de nouveaux produits et d'un contenu produit cohérent sur tous les réseaux de vente. C'est un élément clé pour Mason Companies, Inc. qui propose, par l'intermédiaire de ses dix divisions commerciales, plus de 60 000 produits via des sites de commerce électronique et des catalogues de publipostage.

Les partenaires de marque de Mason Companies, Inc. tireront également profit de cette nouvelle entente car ils pourront compter sur le service d’intégration haut de gamme d’InterTrade pour répondre rapidement aux exigences de Mason Companies, Inc. en matière de données sur les produits.

« Mason Companies est fier de garantir des relations commerciales optimales, gagnantes pour tous, avec ses partenaires de marque », déclare Carol Jordan, vice-présidente de la mise en marché chez Mason Companies, Inc. « La réputation d’InterTrade en matière de service à la clientèle de première qualité a été un facteur clé dans notre décision de leur confier l’intégration de nos partenaires commerciaux pour cette initiative de collaboration au niveau de la chaîne d’approvisionnement. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Mason Companies et ses partenaires de marque », déclare Andreanne Simon, présidente de la chaîne d’approvisionnement chez mdf commerce. « Nous avons hâte de soutenir leur croissance commerciale avec l’excellent service et les solutions de qualité pour lesquels nos clients nous apprécient. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché sont soutenues par une équipe solide et dévouée de plus de 600 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.

À propos de Mason Companies, Inc.

Mason Companies, Inc. est une entreprise familiale de vente au détail multicanale établie dans le centre-ouest du Wisconsin, en affaires depuis plus de 115 ans. Nous possédons et exploitons dix entreprises qui vendent de tout, des chaussures et des vêtements à la literie et à l'électronique, par l'intermédiaire de nos sites de commerce électronique et de nos catalogues de publipostage, certaines entreprises proposant leur propre option de paiement à crédit. Nous nous engageons fermement à soutenir les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons.





