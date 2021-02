MONTRÉAL, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui que son avion le plus vendu Challenger 350 a été en 2020 le jet le plus livré de la catégorie des avions d’affaires intermédiaires, ce qui en fait le leader de sa catégorie pour une septième année consécutive. Tel que détaillé le rapport annuel des livraisons et des revenus publié le 24 février par la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), l’entreprise a devancé ses concurrents en livrant 44 avions au quatrième trimestre de 2020. Cette réalisation est attribuable au nombre record de 16 livraisons de biréacteur d’affaires Global 7500 au cours de cette période.



Le portefeuille complet d’avions d’affaires de Bombardier place résolument l’entreprise en position de répondre à l’intérêt croissant dont bénéficie l’aviation privée et la plus grande sécurité qu’elle procure en cette période exceptionnelle.

Alors que de plus en plus de gens cherchent à éviter les foules et que l’intérêt pour la multipropriété et le nolisement d’avions augmente, l’avion d’affaires le plus vendu Challenger 350 est là pour transporter les passagers jusqu’à leur destination, quelle qu’elle soit, et continue de dépasser les attentes tout en le faisant.

En 2020, Bombardier a annoncé une commande ferme de 10 avions Challenger 350 évaluée à 267 millions $ US et a souligné la 350e livraison d’avion d’affaires Challenger 350, une étape franchie seulement sept années après l’entrée en service de l’appareil. L’avion d’affaires le plus vendu Challenger 350 est maintenant offert avec un plus grand choix de designs intérieurs élaborés et modernes, ainsi que doté de la connectivité haute vitesse à bande Ka de Viasat et d’un système de gestion cabine revisité, inspiré par l’avion emblématique de l’industrie, le biréacteur d’affaires Global 7500.

Outre l’avion Challenger 350, l’avion d’affaires Challenger 650 de Bombardier est une expression magistrale de savoir-faire et de fonctionnalité haut de gamme. Sa combinaison idéale d’autonomie, de vitesse et de performances sur piste fait du Challenger 650 un avion parfaitement adapté aux missions privées ou spécialisées, et notamment à l’évacuation médicale. L’avion Challenger 650 est exploité par de nombreux gouvernements du monde entier pour diverses missions spéciales.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de quelque 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de sociétés multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires pour en savoir plus sur nos produits et services de pointe dans l’industrie.

Suivez @Bombardierjets sur Twitter pour obtenir les dernières nouvelles et mises à jour de Bombardier Aviation.

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez la section des fils RSS de notre site Web.

Bombardier, Challenger, Challenger 350, Challenger 650 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Information

Anna Cristofaro

Bombardier Aviation

+ 1 514-855-8678

anna.cristofaro@aero.bombardier.com