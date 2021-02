Selskabsmeddelelse nr. 12/2021

I overensstemmelse med artikel 19 i EU-forordning nr. 596/2014 meddeles transaktioner relateret til aktier i DFDS A/S foretaget af ledelsen i DFDS og/eller personer med tæt tilknytning til dem.

Transaktioner foretaget af Klaus Nyborg, næstformand for DFDS’ bestyrelse, rapporteres nedenfor.

Navn Klaus Nyborg Position Næstformand Udsteder DFDS Identifikationskode DK 0060655629 Første anmeldelse/ ændring Første anmeldelse Instrument Aktier Transaktioner Køb af aktier

Transaktionsdato 25. februar 2021 Pris og mængde Køb: 825 aktier til en pris på

DKK 299,97 pr. aktie

Transaktionsværdi Køb: TDKK 247

Markedsplads XCSE, Nasdaq Copenhagen

Bestyrelsesmedlemmers beholdning af aktier i DFDS er tilgængelig fra dette link





Contact

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications +45 31 40 34 46

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil