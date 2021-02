February 26, 2021 10:00 ET

PunaMusta Media Oyj Pörssitiedote 26.2.2021 klo 17.00



PunaMusta Media Oyj on tänään julkaissut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020.



Asiakirjat ovat tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto .



PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 12.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Raimo Puustinen

puhelin 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.





