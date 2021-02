OTTAWA, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trois quarts des 1 380 filiales de La Légion royale canadienne ont déjà reçu près de 75 % des fonds alloués à leur intention dans le cadre d'un programme d'aide fédéral. Le Fonds d'urgence à l'appui des organismes de vétérans (FUAOV), annoncé en novembre dernier, a octroyé une aide totale de 14 millions de dollars au bénéfice des filiales de la Légion ayant besoin d'aide.



« Je suis ravi de voir cette nouvelle phase de financement se concrétiser, d'avouer M. Thomas D. Irvine, le président national. Et je suis content de constater que c’est le travail soutenu de notre équipe - à tous les niveaux – qui aura permis d'accélérer la distribution de cette aide financière. Encore une fois, nous tenons à remercier le ministère des Anciens Combattants Canada pour cette aide si nécessaire, mais ô combien précieuse ».

Les filiales qui recevront une aide au cours de cette deuxième phase recevront leurs fonds d'ici le lundi 1er mars. À cette occasion, quelque 2,79 millions de dollars seront distribués par le Siège national de la Légion à 282 filiales qui ont présenté une demande d’aide financière. Au total, 983 filiales auront jusqu'à maintenant reçu une aide de plus de 10,2 millions de dollars.

Pendant la pandémie, de nombreuses filiales de la Légion ont lourdement été pénalisées financièrement, ce qui est venu réduire leurs possibilités de supporter leurs coûts d'opérations, dont les fonds doivent provenir de collectes et non de leurs fonds du Coquelicot. En effet, les dons amassés chaque année en novembre et versés aux fonds du Coquelicot ne peuvent être utilisés que pour des programmes et services spécifiques au bénéfice des vétérans, de leurs familles et des communautés.

Les filiales ont utilisé les fonds de soutien pour compenser leurs pertes de revenus et être en mesure de s’acquitter de dépenses telles que l'assurance des bâtiments et les services publics.

Afin de distribuer les fonds équitablement, la Légion a utilisé un processus faisant en sorte que ce ne sont pas toutes les filiales qui ont reçu toute l'aide demandée. Lors de la phase suivante – et finale–, le Siège national de la Légion, de concert avec chaque direction provinciale, verra à déterminer quelles sont les filiales qui ont un plus grand besoin d'aide supplémentaire. Ces filiales recevront alors automatiquement en avril une partie des fonds restants, fonds pour lesquels elles n'auront pas à faire une nouvelle demande.

« Bien que la route devant nous soit encore parsemée d'embûches, plusieurs de nos filiales sont maintenant dans une meilleure posture financière, et certaines d’entre elles ont été sauvées d'une fermeture, de souligner M. Irvine. La Légion est heureuse et reconnaissante de ce dénouement. »

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion se compose aussi de filiales aux États-Unis et en Europe, et compte quelque 250 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale. La force de la Légion est dans le nombre.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca / 343-540-7604 / Nujma Bond

