SHERBROOKE, Québec, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Papiers Tissu KP Inc. (« PTKP ») (TSX: KPT) et Produits Kruger S.E.C. (« PK S.E.C.») ont annoncé aujourd’hui l’achèvement des travaux et le démarrage réussi de l’usine de fabrication de Sherbrooke, un établissement à la fine pointe doté de la machine à séchage à air traversant (TAD) la plus grande et la plus avancée au Canada. La nouvelle usine comprend également trois lignes de transformation qui ont été mises en service avec succès.



« Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à la construction de notre nouvelle usine de Sherbrooke », s’est réjoui Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger. « Nous avons réalisé ce projet de grande envergure en respectant l’échéancier et le budget; il s’agit d’un exploit remarquable compte tenu des circonstances de la pandémie. Je suis très fier de faire partie de cette organisation et d’être entouré de personnes ingénieuses et dédiées qui ont à cœur l’innovation et l’excellence. Au nom de toute l'équipe de Produits Kruger, je tiens à accueillir chaleureusement et à féliciter les 180 nouveaux employés qui se sont joints à notre équipe. »

À terme, la machine TAD permettra d’augmenter la production annuelle de Produits Kruger d’environ 70 000 tonnes métriques de papier hygiénique et d’essuie-tout pour les marchés canadien et américain.

Annonce d'un investissement supplémentaire de 240 M$

Produits Kruger a également annoncé aujourd'hui un investissement supplémentaire de 240 M$ pour l’expansion de ses opérations à Sherbrooke par l'ajout de nouvelles lignes de production ainsi que la construction d’une nouvelle usine de fabrication de papier tissu au cours des trois prochaines années. Ce projet s'inscrit dans le cadre plus large de la vision de l’entreprise d’étendre ses activités et de continuer à offrir des produits de papier tissu de haute qualité à sa clientèle en Amérique du Nord. L’investissement annoncé aujourd’hui est soutenu par le gouvernement du Québec par l’entremise d’Investissement Québec qui investit 165 M$ en prêts.

« Nous sommes très heureux de faire cet investissement supplémentaire dans le cadre de notre plan de croissance stratégique. Notre site de Sherbrooke deviendra un important pôle de production qui agira en synergie avec nos installations existantes pour rejoindre nos marchés nord-américains », a déclaré M. Bianco.

Cette capacité de production supplémentaire permettra à Produits Kruger d’élargir sa gamme de produits et devrait lui permettre d’accroître sa part de marché dans ses différentes catégories, notamment les papiers hygiéniques, les essuie-tout et les papiers-mouchoirs pour usages domestique et hors foyer. Ces produits sont offerts aux consommateurs sous leurs marques préférées telles que Cashmere®, SpongeTowels®, Scotties® et Purex® au Canada, et White Cloud® aux États-Unis.

Détails du projet

Dans le cadre de l'investissement de 240 M$, la Société prévoit d'ajouter une ligne de transformation de papiers hygiéniques à l'usine TAD existante (la ligne « BT ») et de construire un nouveau bâtiment dans lequel seront érigées une machine à papier tissu LDC (la « Machine LDC ») et une ligne de transformation de papiers-mouchoirs (la ligne « FT »).

La construction de cette usine LDC devrait commencer à l'été 2022 sur un site adjacent à l'usine de Sherbrooke. Les lignes de transformation BT et FT seront mises en service en 2022 et 2023 respectivement, tandis que la Machine LDC devrait démarrer un an plus tard, en 2024.

LDC, qui signifie crêpage à sec léger, est l'un des procédés de fabrication de papier tissu les plus courants dans le monde. À terme, la Machine LDC devrait contribuer à augmenter la capacité de production annuelle de Produits Kruger d’au moins 30 000 tonnes métriques. Le projet devrait également entraîner la création de 141 emplois qui s’ajouteront aux 180 emplois déjà créés dans le cadre du projet TAD terminé récemment.

Outre la création d’emplois, le projet apportera des retombées considérables à la région en matière de dépenses directes estimées à 110 M$ et environ 410 000 heures-personnes pour la construction du nouveau bâtiment, ainsi que l’installation de la Machine LDC et des deux lignes de transformation additionnelles.

Modalités de financement

Le projet de 240 M$ devrait être financé à 100 % par emprunt. IQ a convenu d’investir 165 M$ dans le projet comme suit : (i) 118 M$, au moyen d’une débenture convertible de 75 M$ et d’un prêt subordonné de 43 M$ à Produits Kruger SB inc. (« PKSB »), filiale en propriété exclusive nouvellement créée de PK S.E.C. qui exploitera la Machine LDC et la ligne FT dans la nouvelle usine; et (ii) 47 M$ au moyen d’un prêt subordonné à Produits Kruger Sherbrooke inc. (« PKSI »), qui exploite l’usine TAD de Sherbrooke. La débenture et les prêts ont une durée de dix ans.

Dans le cadre de l’engagement de financement d’IQ, PK S.E.C. sera tenue d’effectuer des paiements annuels de 5,8 M$ à Kruger Brompton S.E.C. (« KB S.E.C. ») sur une période de 10 ans en échange de l’accès à l’infrastructure partagée et services, du transfert de terrains pour la réalisation du projet et de la facilitation par KB S.E.C. de la structure de financement et de capital du projet. Les 75 M$ restants nécessaires au projet devraient être financés par une facilité bancaire de premier rang.

Financière Banque Nationale a agi à titre de conseiller financier exclusif de PK S.E.C. dans le cadre de l’opération.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d’acquérir une participation économique dans PK S.E.C., comptabilisée en tant qu’investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,7 % dans PK S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Produits Kruger S.E.C. (PK S.E.C.)

PK S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La Société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties® et White Swan®. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d’établissements commerciaux et publics. PK S.E.C. emploie quelque 2 700 personnes et exploite huit usines certifiées FSC® (FSC® C-104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.