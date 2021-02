JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2020. majandusaasta neljanda kvartali ja 12 kuu tulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt 2,07 miljonit eurot (2020. aasta 4. kvartalis 3,23 miljonit eurot). Kontserni peamise ärisegmendi, puitkiudplaadi, müügitulu oli 2020 aasta 4. kvartalis 2,01 miljonit eurot (2019 4. kvartalis 2,78 miljonit eurot). Müügitulu languse peamiseks põhjuseks oli Püssi tehase sulgemine 2020. aasta märtsis, mis tulenes COVID-19 pandeemia tõttu klientide tellimuste olulistest kaotustest märkmetahvlite tööstuses. Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 4. kvartalis oli 1 tuhat eurot, müügitulu vähenemine (võrreldes 2019. aasta 4. kvartaliga 390 tuhat eurot) tulenes Kontserni väljumisest mööbli jaemüügi segmendist 2020 aasta alguses ning majandusaasta jooksul toimus ainult mõnede järelejäänud laojääkide tühjendusmüük. Kinnisvarahalduse müügitulu, sealhulgas kommunaalkulude edasimüük, oli 2020. aasta 4. kvartalis 64 tuhat eurot, jäädes praktiliselt samale tasemele võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal (2019 4 kv. 63 tuhat eurot).

Nordic Fibreboard konsolideeritud EBITDA oli 2020. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 137 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis jätkuvatelt tegevustelt positiivne 141 tuhat eurot). 2019. aasta 4. kvartali EBITDA tulemus sisaldab ühekordset tulu 324 tuhat eurot kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest Pärnu Riverside Development OÜ-s, samas kui 2020 aasta 4. kvartali EBITDA tulemus sisaldab kasutuseta seisnud kiudplaadi amortiseerunud büroohoone lammutuskulude ühekordset kulu 38 tuhat eurot. Peamise segmendi, kiudplaadi, EBITDA oli 2020. aasta 4. kvartalis, peale varasemalt mainitud ühekordset büroohoone lammutuskulu, positiivne 139 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis negatiivne 119 tuhat eurot), kiudplaadi EBITDA nii suure muutuse peamisteks põhjusteks on kiudplaadi divisjoni paranenud efektiivsus. Püssi tehase sulgemise tõttu viidi Püssis toodetavate ehitussektori tellimused üle Pärnu tehasesse, mille tulemusena alustas Pärnu tehas 2020. aasta aprillis tööd neljas vahetuses. Pärnu tehas töötab nüüd täisajaga tootmisvõimsusel, välja arvatud igakuiseks korraliseks hooldustööks üks kord kuu jooksul. Masinate suurema töövõimsuse kasutamise tulemusena suurenes Nordic Fibreboard Ltd OÜ brutomarginaal märkimisväärselt, ulatudes 2020. aasta 4. kvartalis 28%-ni (20194. kv 11%)

Peale amortisatsioonikulu ja neto finantskulu oli Nordic Fibreboard AS 2020. aasta 4. kvartali konsolideeritud kasum jätkuvatelt tegevustelt 1 231 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis kahjum 75 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt). Kasumi muutuse põhjuseks on 2020 aasta lõpus toimunud laenude ja arvelduskrediidi refinantseerimine, millest saadi ühekordset finatstulu 1 237 tuhat eurot.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2020. aastal jätkuvatelt tegevustelt kokku 10,27 miljonit eurot, mis on 23% langust võrreldes 2019. aasta sama perioodiga (2019: 13,33 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). Müügitulu langus on tingitud Püssi tehase sulgemise tõttu vähenenud tootmismahust.

Kontserni 2020. aasta 12 kuu kasum oli 1,07 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt (2019. aastal kahjum 1,13 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). 2020 ja 2019 aasta tulemuste suure erinevuse põhjusteks on varasemalt mainitud 2020. aasta lõpus toimunud laenude ning arvelduskrediidi refinantserimisest saadud erakorraline finantstulu 1,24 miljonit eurot, Pärnu tehase efektiivsuse parendamine ja 2019 aastal mööbli hulgimüügis sektorist väljumisel saadud ühekordne kahjum.

Ärivaldkondade ülevaade



Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 Jätkuvad tegevused Kiudplaadi tootmine ja müük 2 007 2 775 10 001 11 745 Mööbli jaemüük 1 390 56 1 515 Kinnisvara haldamine 64 63 212 111 Elimineerimine 0 (1) (0) (38) Kokku 2 072 3 226 10 269 13 333 Lõpetatud tegevus 0 0 0 1 215 KOKKU 2 072 3 226 10 269 14 548

Kasum ärisegmentide lõikes



tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 Jätkuvad tegevused EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 139 (119) 597 68 Mööbli jaemüük (1) (66) (40) (200) Kinnisvara haldamine 3 322 0 352 Elimineerimine (4) 5 (18) 104 KOKKU EBITDA 137 141 540 325 Põhivara kulum ja amortisatsioon 136 177 558 669 KOKKU ÄRIKASUM/-KAHJUM 0 (35) (19) (343) Neto finantskulud (1 231)* 39 (1 093)* 784** Tulumaksukulu 0 0 0 0 PUHASKASUM/-KAHJUM 1 231 (75) 1 074 (1 127) Lõpetatud tegevus 0 0 0 (271) KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398)

* Neto finantskulu sisaldab 2020. aasta 4. kvartalis (samuti 12k 2020 veerus) laenude refinantseerimisest saadud erakorralist finantstulu 1 237 tuhat eurot.

** Neto finatskulud sisaldavad 2019 aastal erakorralist kulu, kahjum Skano Furniture Factory OÜ müügist 540 tuhat eurot

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi müük

Puitkiudplaadi müügitulu langes 2020. aasta 4. kvartalis 28% võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, (2020. aasta 4. kvartal 2,01 miljonit eurot versus 2019. aasta 4. kvartal 2,78 miljonit eurot). 2020. aasta 4. kvartalis müüsime oma tooteid 17 riigi klientidele. Puitkiudplaadi müügitulu 2020. aastal kokku oli 10,00 miljonit eurot, mis oli 15% langust võrreldes eelmise aastaga (2019. aastal 11,75 miljonit eurot). Müügitulu peamiseks languse põhjuseks oli märkmetahvlite segmendis klientide kaotus. Kogu selle sektori toodang toodeti Püssi tehases, mis 2020. aasta märtsis suleti. Samas meie peamistel Põhja-Euroopa ja Venemaa ehitussektori turgudel on müük olnud stabiilne. Puitkiudplaadi suurima turuosa Soome müük moodustab 2020. aasta 12 kuu müügist 26% (mille osakaal on tõusnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 2019. aasta 12 kuud 22%), Taani on meie suurimatest klientitest teise turuosaga riik, moodustades 2020. aasta 12 kuu müügist 22% (võrreldes eelmise aastaga on samuti tõusnud, 2019. aasta 12 kuud osakaal müügist 14%). Eesti ja Venemaa müügid on võrreldes eelmise aastaga jäänud samale tasemele samal ajal kui kaugematel turgudel oli tunda langust peamiselt koroonaviiruse negatiiivse mõju tõttu sarnastel turgudel.

Puitkiudplaadi EBITDA 2020. aasta 4. kvartalis oli positiivne 139 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartal: negatiivne 119 tuhat eurot), kiudplaadi 2020 terve aasta EBITDA oli 597 tuhat eurot (2019. aastal 68 tuhat eurot). EBITDA paranemise peamiseks põhjusteks oli 2020. aastal Pärnu tehase masinate täieliku kasutuvõimsuse rakendamise tulemusel saavutatud efektiivsuse parendamine. Puitkiudplaadi 4. kvartali EBITDA 139 tuhat eurot oli väiksem kui 2020. aasta teises ja kolmandas kvartalis, vastavalt 347 tuhat eurot ja 366 tuhat eurot, peamiselt iga-aastase kahenädalase hooldusseisaku tõttu, mis toimusid 2020. aasta oktoobri alguses ja 2020. aasta detsembri lõpus. Tavaliselt toimuvad hooldustöödeks ettenähtud tehase kahenädalased seisakud juulis ja detsembris. Oktoobri ja detsembri seisakute tulemusena oli 2020. aasta 4. kvartali toodangu maht väiksem kui eelneval kahel kvartalil, kus hoodustöödeks ettenähtud seisakute aeg tehases oli lühem.

Kiudplaadi müügitulu geograafiliselt



tuh EUR tuh EUR Q4 2020 Q4 2019 12M 2020 12M 2019 Euroopa Liit 1 633 2 036 8 327 8 656 Venemaa 307 376 1 240 1 545 Aasia 49 115 189 544 Aafrika 0 103 96 523 Lähis-Ida 10 72 65 232 Teised riigid 9 74 85 245 TOTAL 2 007 2 775 10 001 11 745

Skano Furniture: mööbli jaemüük

Mööbli jaemüügi müügitulu 2020. aasta 4. kvartalis oli 1 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis 390 tuhat eurot). Nagu varasemates aruannetes informeeritud on mööbli jaemüük lõpetatud ning kogu 2020. aasta müük toimus ladude tühjendusmüügist.

Mööbli jaemüügitulu geograafiliselt

tuh EUR tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 31.12.2020 31.12.2019 Eesti 1 370 56 1 152 0 2 Läti* 0 13 0 137 0 0 Leedu* 0 7 0 226 0 0 Kokku (toimivad kauplused) 1 390 56 1 515 0 2

*Eesti kauplused suleti 31.01.2020 ning Läti ja Leedu kauplused suleti 30.09.2019.

Pärnu Riverside Development: kinnisvarahaldus

2020. aasta 4. kvartali renditulu koos kommunaalkulude vahendusega oli 64 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartalis 63 tuhat eurot). Kogu müügitulu on Eesti sisene. Ettevõtte kulud koosnevad tegevuskuludest ning detailplaneeringuga seotud kuludest, mille tulemusena oli kinnisvarahalduse EBITDA 2020. aasta 4. kvartalis positiivne 3 tuhat eurot. 2019. aasta 4. kvartali positiivset EBITDA-d 322 tuhat eurot mõjutas tugevalt kinnisvarainvesteeringu ümberhindlus summas 327 tuhat eurot. Kinnisvarahalduse puhaskasum 2020. aasta 4. kvartalis oli 3 tuhat eurot (2019. aasta 4. kvartali puhaskasum oli 300 tuhat eurot).

Kinnisvara ümberhindamise põhjuseks oli 2019. aasta lõpus vastu võetud kinnisvarainvesteeringute arvestuspõhimõtete muutus, kus soetusmaksumuse asemel hakati kajastama kinnisvarainvesteeringuid bilansis õiglases väärtuses.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI JA RAHAVOOGUDE ARUANNE

Seisuga 31.12.2020 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 7,7 miljonit eurot (31.12.2019: 9,1 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.12.2020 5,0 miljonit eurot (31.12.2019: 7,5 miljonit eurot), milledest kontsernil oli laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 4,6 miljonit).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 0,8 miljonit eurot seisuga 31.12.2020 (31.12.2019: 1,4 miljonit eurot). Varud seisuga 31.12.2020 0,5 miljonit eurot (31.12.2019 0,9 miljonit eurot). Kinnisvarainvesteeringud suurenesid õiglase väärtuse ümberhindluse ja 2020. aastal tehtud kapitaliseeritud kulutuste tõttu 1,12 miljonilt seisuga 31.12.2019 summale 1,13 miljonit eurot seisuga 31.12.2020. Finantsvarade õiglane väärtus (ehk Trigon Property Development aktsiad) suurenes 397 tuhandelt eurolt seisuga 31.12.2019 summale 450 tuhat eurot seisuga 31.12.2020. Materiaalne ja immateriaalne põhivara kokku seisuga 31.12.2020 oli 4,7 miljonit eurot (31.12.2019 5,2 miljonit eurot). Bilansimahu vähenemisele 2020. aastal avaldas mõju Püssi tehase sulgemine.

Kontserni äritegevuse tulemuseks 2020. aasta jooksul oli raha sissevool 165 tuhat eurot jätkuvatelt tegevustelt (2019. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt 516 tuhat eurot). Investeerimistegevustelt tulenevalt toimus 2020. aasta jooksul jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool summas 89 tuhat eurot võrdluseks 2019. aasta jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 153 tuhat eurot. Finantseerimisetegevustelt oli raha väljavool jätkuvatelt tegevustelt 2020. aastal 58 tuhat eurot ( 2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 410 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks jätkuvatelt tegevustelt oli 2020. aastal raha sissevool summas 19 tuhat eurot (2019. aastal jätkuvatelt tegevustelt raha väljavool 47 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Meie püsiklientide tellimuste portfellid Põhja-Euroopa suurimatel turgudel on endiselt suuremahulised. Nende turgude suurenenud nõudluse tõttu pidime kaugemal asuvate klientide tellimused edasi lükkama. Turu suurenenud nõudluse tulemuse tõttu kaalub juhtkond nüüd meetmeid Püssi tehase võimalikuks taasavamiseks selle aasta teisel poolel. Teisalt oleme teadlikud COVID-19 pandeemiaga seotud jätkuvast ebakindlusest ning eeldame, et lähikuudel saabub turu nõudluse pandeemia olukorra kohta selgem ülevaade.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 31.12.2020 töötas Kontsernis 97 inimest (võrreldes 126 inimesega seisuga 31.12.2019). Töötajate keskmine arv oli 2020 4. kvartalis 96 (4. kvartalis 2019: 125).

2020. aasta kaheteistkümne kuu jooksul moodustasid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 2,0 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt (kaksteist kuud 2019 2,5 miljonit eurot jätkuvatelt tegevustelt). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 217 tuhat eurot 2020 aasta kaheteist kümne kuu jooksul ning 173 tuhat eurot kaheteistkümne kuu jooksul 2019 aastal.

Finantssuhtarvud

tuh EUR Kasumiaruanne IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 Müügitulu 2 072 3 226 10 269 13 333 EBITDA 137 141 540 325 EBITDA rentaablus 7% 4% 5% 2% Ärikasum/-kahjum 0 (35) (19) (343) Ärirentaablus 0% (1%) (0%) (3%) Puhaskasum/-kahjum 1 231 (75) 1 074 (1 127) Puhasrentaablus 59% (2%) 10% (8%) Lõpetatud tegevus 0 0 0 (271) KASUM/KAHJUM KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398) Bilanss 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Koguvarad 7 650 9 045 7 650 9 045 Koguvarade puhasrentaablus 14% (12%) 14% (12%) Omakapital 2 648 1 542 2 648 1 542 Omakapitali puhasrentaablus 41% (73%) 41% (73%) Võlakordaja 65% 83% 65% 83% Aktsia 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,45 0,41 0,45 0,41 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,24 (0,31) 0,24 (0,31) Hind-tulu (PE) suhtarv 1,89 (1,32) 1,89 (1,32) Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,59 0,34 0,59 0,34 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,76 1,20 0,76 1,20 Turukapitalisatsioon tuh EUR 2 025 1 845 2 025 1 845 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hinna-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid (Lisa 2) 26 7 54 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 3) 794 1 394 1 142 Varud (Lisa 4) 544 894 2 255 Kokku käibevarad 1 364 2 296 3 452 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 5) 1 134 1 121 175 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiarauande (Lisa 8) 451 397 422 Materiaalne põhivara ja vara kasutusõigus (Lisa 6) 4 695 5 212 6 223 Immateriaalne põhivara (Lisa 7) 6 19 34 Kokku põhivarad 6 286 6 749 6 855 KOKKU VARAD 7 650 9 045 10 307 Võlakohustised (Lisas 9) 256 4 547 662 Võlad ja ettemaksed (Lisas 10) 1 574 2 665 2 418 Lühiajalised eraldised (Lisa 11) 18 20 15 Kokku lühiajalised kohustised 1 848 7 232 3 095 Pikaajalised võlakohustised (Lisas 9) 2 993 92 4 102 Pikaajalised eraldised (Lisa 11) 161 179 210 Kokku pikaajalised kohustised 3 154 271 4 311 Kokku kohustised 5 002 7 503 7 406 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 12) 450 2 699 2 699 Ülekurss 0 364 364 Kohustuslik reservkapital 0 288 288 Muud reservid 0 84 45 Jaotamata kasum (kahjum) 2 198 (1 894) (496) Kokku omakapital 2 648 1 542 2 901 KOKKU KOHUSTISED JA OMAKAPITAL 7 650 9 045 10 307

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne



tuh EUR IV kv 2020 IV kv 2019 12k 2020 12k 2019 Müügitulu (Lisa 14) 2 072 3 226 10 269 13 333 Müüdud toodangu kulu (Lisa 15) 1 591 2 928 8 099 11 538 Brutokasum 481 298 2 170 1 796 Turustuskulud (Lisa 16) 268 381 1 283 1 698 Üldhalduskulud (Lisa 17) 176 248 605 658 Muud äritulud (Lisa 19) 18 327 42 351 Muud ärikulud (Lisa 19) 55 31 342 134 Ärikasum (-kahjum) 0 (35) (19) (343) Finantstulud (Lisa 20) 1 269 19 1 310 19 Finantskulud (Lisa 20) 38 59 218 803 KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST 1 231 (75) 1 074 (1 127) Ettevõtte tulumaks 0 0 0 0 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) 1 231 (75) 1 074 (1 127) ARUANDEPERIOODI KASUM (KAHJUM) LÕPETATUD TEGEVUSTELT 0 0 0 (271) ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (KAHJUM) KOKKU 1 231 (75) 1 074 (1 398) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,27 (0,02) 0,24 (0,31) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 13) 0,27 (0,02) 0,24 (0,31)

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 15 kuni 31.

