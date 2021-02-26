多伦多, Feb. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多标准连接IP解决方案的全球领导者Alphawave IP今天宣布，已与芯原商定了一份价值5400万美元在中国市场的多年期独家订阅经销商协议。根据协议条款，芯原将成为Alphawave在整个中国市场全部IP产品组合的独家IP经销商。



Alphawave总裁兼首席执行官Tony Pialis表示：“要在中国取得成功，就需要像芯原这样受人尊敬、业务广泛的合作伙伴。戴总和他在芯原的团队已经确立了其自身在中国顶级ASIC公司的地位，我们很高兴通过这份独家经销协议扩大与芯原的合作伙伴关系，进一步拓展我们在中国市场业已成功的业务。”

芯原总裁、董事长兼首席执行官戴伟民表示：“Tony Pialis和他的团队已经建立了一些世界上最好的连接IP，并且采用了最先进的技术。我们看到我们在中国的整个一级客户群都对Alphawave连接产品有着巨大的需求。我们将继续共同部署能够满足我们最高标准客户需求的半导体解决方案。”

在宣布此消息之前，Alphawave经历了令人振奋的一年，各项财务指标（订单、收入、毛利率和EBITDA）都创下了新纪录。Pialis表示：“真正的赢家是我们在中国共同的一级客户群。他们现在不仅能够获得我们基于最先进的工艺技术的世界级连接IP，而且还可以在本地得到像芯原这样世界级芯片设计服务及ASIC公司的支持。”

关于Alphawave IP Inc.

Alphawave是面向全球所有设备的多标准连接IP解决方案的全球领导者。Alphawave于2017年在加拿大多伦多城里，是半导体行业增长最快、利润最高的公司之一。要了解更多信息，请访问 http://www.awaveip.com

关于芯原

芯原微电子（上海）股份有限公司（芯原股份，上海证券交易所股票代码688521）是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。在芯原独有的芯片设计平台即服务（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）经营模式下，通过基于公司自主半导体IP搭建的技术平台，芯原可在短时间内打造出从定义到测试封装完成的半导体产品，为半导体垂直整合制造商(IDM)、系统厂商（OEM/ODM）和大型互联网公司提供高效经济的半导体产品替代解决方案。芯原的业务范围覆盖消费电子、汽车电子、计算机及周边、工业、数据处理、物联网等行业应用领域。芯原拥有多种芯片定制解决方案，包括高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等； 此外，芯原还拥有5类自主可控的处理器IP，分别为图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号处理器IP和图像信号处理器IP，以及1400多个数模混合IP和射频IP。芯原成立于2001年，总部位于中国上海，在中国和美国设有6个设计研发中心，全球共有11个销售和客户服务办事处， 目前员工已超过1000人。

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Alex Mann

alex.mann@awaveip.com