多倫多, Feb. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多標準連接 IP 解決方案的全球領導者 Alphawave IP 今天宣佈，公司已與 VeriSilicon 達成一份針對中國市場價值 5,400 萬美元的多年期獨家訂閱轉售商協議。根據協議的條款，VeriSilicon 將成為 Alphawave 在整個中國市場中所有 Alphawave IP 產品組合的獨家 IP 經銷商。



Alphawave 主席兼行政總裁 Tony Pialis 說：「要在中國取得成功，就需要像 VeriSilicon 這樣備受尊崇和全面的合作夥伴。戴偉民和他在 VeriSilicon 的團隊已確立了自己在中國頂級 ASIC 公司的地位，隨著我們繼續在中國發展成功的業務，我們很高興透過這份訂購協議擴大與 VeriSilicon 的關係。」

VeriSilicon 主席、總裁兼行政總裁戴偉民說：「Tony Pialis 和他的團隊已經在世界各地建立不少最佳連接 IP，同時採用最先進的技術。我們看到整個中國的第一層客戶群對 Alphawave 連接產品的巨大需求。我們將合力繼續部署能滿足公司高要求客戶所需的半導體解決方案。」

宣佈公告前，Alphawave 經歷了令人興奮的一年，這是 Alphawave 在每個財務指標（預訂、收入、毛利率和 EBITDA）上創新紀錄的一年。Pialis 說：「真正的贏家是我們在中國的共同一級客戶群。他們現在將可以最先進的流程技術存取我們世界一流的連接 IP，但將得到當地世界一流的設計服務和像 VeriSilicon 等 ASIC 公司的支援。」

關於 Alphawave IP Inc.

Alphawave 是全球為所有裝置提供多標準連接 IP 解決方案的領導者。Alphawave 於 2017 年在加拿大安大略省多倫多市成立，是半導體行業發展最快、利潤最高的公司之一。如需了解更多資訊，請瀏覽 http://www.awaveip.com

關於 VeriSilicon

芯原微電子（上海）有限公司 (VeriSilicon Microelectronics (Shanghai) Co., Ltd.) (VeriSilicon, 688521.SH) 致力為客戶提供採用內部半導體 IP 的平台、全套、一站式自訂矽服務和半導體 IP 許可服務。在獨特的「矽平台即服務」(SiPaaS) 業務模式下，視乎全面的 IP 產品組合，VeriSilicon 可以在短時間內構建矽產品，從定義到測試及封裝，並為 IDM、Fabless、系統供應商 (OEM/ODM) 和大型互聯網公司等提供高效能和符合成本效益的半導體替代產品。VeriSilicon 的業務涵蓋消費電子、汽車電子、電腦及周邊設備、行業、數據處理、物聯網及其他應用程式。VeriSilicon 提供各種定制矽解決方案，包括高清視像、高清音訊和語音、車載資訊娛樂系統、視像監控、物聯網連接、數據中心等。此外，VeriSilicon 擁有五類內部處理器 IP，分別為 GPU IP、NPU IP、VPU、DSP IP 和 ISP IP，以及超過 1,400 種類比和混合訊號 IP 和 RF IP。VeriSilicon 在 2001 年成立，總部位於中國上海，在中國和美國擁有 6 個設計和研發中心，在全球擁有 11 個銷售和客戶服務辦事處。目前，VeriSilicon 擁有超過 1,000 名員工。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.verisilicon.com 。

聯絡人：

Alex Mann

alex.mann@awaveip.com