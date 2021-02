Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 26.2.2021 kello 17.45



Siili Solutions Oyj (”Siili”) on toteuttanut 26.2.2021 yrityskaupan Supercharge Holding Zrt:n kanssa, jossa Siili on ostanut 55 prosenttia digitaalisten ratkaisujen toimittamiseen erikoistuneesta unkarilaisesta Supercharge Kft -yhtiöstä (”Supercharge”). Siili julkaisi yrityskauppaan liittyvän alkuperäisen tiedotteen 4.12.2020. Siili tiedotti 4.2.2021 Unkarin innovaatio- ja teknologiaministeriön antaneen hyväksynnän Siilin ja Supercharge Holding Zrt:n väliselle yrityskaupalle.

Kaupan toteuttamisen yhteydessä Siili on solminut uuden rahoitussopimuksen Nordea Bank Oyj:n kanssa. Rahoitussopimuksen puitteissa uutta pankkilainaa on nostettu yhteensä 7 miljoonaa euroa. Laina on kiinteäkorkoinen, tasalyhenteinen ja laina-aika 7 vuotta. Rahoitussopimukseen liittyy tavanomaisia kovenanttiehtoja.



Pörssitiedote yrityskaupasta 4.12.2020 löytyy tämän linkin kautta.







