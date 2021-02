Chiffre d’affaires au 31/12/2020



Valenciennes, le 26 Février 2021 – Le Groupe HIOLLE Industries publie un chiffre d’affaires consolidé 2020 de 74.7 M€. Le 4ème trimestre 2020 est en nette progression de plus de 6 % par rapport au 4ème trimestre 2019.

2020 2019 Var. Chiffre d’affaires consolidé T1 18 114 20 103 - 9.9 % Chiffre d’affaires consolidé T2 16 475 23 008 - 28.4 % Chiffre d’affaires consolidé T3 18 793 22 658 - 17.1 % Chiffre d’affaires consolidé T4 21 273 20 063 6.03 % Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 31/12/20 74 655 85 832 - 13.02 % Dont Secteur Services et Environnement 21 773 27 297 - 20.23% Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 52 882 58 535 - 9.66%

Le Groupe HIOLLE Industries a une nouvelle fois prouvé au cours de cet exercice 2020 sa capacité à s’adapter et sa résilience face à une crise majeure.

Le chiffre d’affaires consolidé 2020 présente une baisse de 13% contre une prévision négative en début de pandémie de l’ordre de 20 %.

Les leviers et aides attribués aux entreprises par le gouvernement au titre de la crise sanitaire ont tous été sollicités afin de préserver les emplois et la santé financière du Groupe.

Le 4ème trimestre 2020 se clôture ainsi de nouveau sur de la croissance à plus de 6% à isopérimètre 2019.

Le secteur « Services et Environnement », qui représente 29,2 % du chiffre d’affaires consolidé, a été plus impacté par la crise sanitaire avec une baisse de 20.2 %. Les industriels restent en effet très prudents dans leurs investissements face aux incertitudes persistantes.

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (70.8 % du chiffre d’affaires consolidé) porté par des contrats de fournitures d’équipements câblés embarqués pluriannuels affiche un net rebond sur le dernier trimestre ( +15.1 %).

La tendance à l’embellie du 3ème trimestre 2020 s’est confirmée sur la fin d’année 2020 et doit s’accélérer sur 2021.

Le déploiement des métiers à l’international, notamment des activités ferroviaires, a permis de pallier un retard des chantiers sur le territoire national.

Le carnet de commandes du Groupe reste étoffé et riche d’une visibilité sur plusieurs exercices à hauteur de plus de 90 millions d’euros au 31 Décembre 2020.

Le Groupe HIOLLE Industries clôture l’année 2020 sur un axe de croissance à l’image du 4ème trimestre et tire l’enseignement nécessaire de persévérer dans la parfaite maîtrise de ses métiers.

A propos du Groupe HIOLLE Industries

Avec plus 44 années d’expérience, près de 900 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France qu’à l’étranger.

