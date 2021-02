BIC finalise la cession de PIMACO

Clichy, France– 26 février 2021 – BIC annonce la finalisation de la cession de PIMACO, son activité d'étiquettes adhésives au Brésil, à Grupo CCRR pour un montant de 40 millions de Real brésiliens (environ 6,0 millions d'euros1).

La transaction a été approuvée par les autorités de la concurrence brésiliennes.

Cette cession est cohérente avec la stratégie de rotation du portefeuille du Groupe, et la priorité accordée aux activités grand public à croissance rapide, telles que la créativité ("Creative Expression") et l'écriture digitale.

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques emblématiques telles que Cello®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Us.™, Soleil®, Tipp-Ex®, Wite-Out®, Djeep, Rocketbook et d’autres. BIC a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1 627, 9 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A-’ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://fr.bic.com/fr/le_groupe_bic ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter ou YouTube .

CONTACTS

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes Relations Investisseurs: Presse: Sophie Palliez-Capian + 33 6 87 89 33 51

sophie.palliez@bicworld.com

Michele Ventura +33 1 45 19 52 98

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise + 33 7 85 88 19 48 Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com

Isabelle de Segonzac: + 33 6 89 87 61 39 isegonzac@image7.fr

