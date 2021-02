February 26, 2021 12:00 ET

Activité du quatrième trimestre 2020

2020 (1) 2019 Publié Comparable M€ M€ Premier trimestre 55,3 57,4 -3,6 % -1,9 % Deuxième trimestre 33,0 62,4 -47,2 % -47,6 % Troisième trimestre 52,3 58,9 -11,1 % -12,0 % Quatrième trimestre 60,8 68,1 -10,8 % -12,0 % TOTAL 201,4 246,8 -18,4 % -18,3 %

(1) Non audités.

ACTIVITE AU COURS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 ET EN CUMUL AU 31 DECEMBRE 2020

VIDELIO réalise un chiffre d’affaires de 60,8 M€ au 4ème trimestre 2020, en repli de 10,8 % à périmètre publié par rapport à celui du 4ème trimestre 2019 et de 12,0 % à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA).

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020 est supérieur de 16 % à celui du 3ème trimestre 2020 ce qui confirme la poursuite de la reprise d’activité constatée au 3e trimestre.

Le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 201,4 M€ au 31 décembre 2020, contre 246,8 M€ au 31 décembre 2019, soit une diminution de 18,4 % alors qu’elle était de 21,3 % sur les 9 premiers mois de 2020 par rapport aux 9 premiers mois de 2019. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA, le chiffre d’affaires du groupe VIDELIO est en repli de 18,3 % sur l’année 2020.

Contributions par secteur

Le chiffre d’affaires cumulé au 31 décembre 2020 du secteur « Corporate » est de 100,0 M€ contre 105,6 M€ au 31 décembre 2019. A périmètre publié, la diminution du chiffre d’affaires est de 5,3 % et de 6,9 % à périmètre comparable (c’est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). L’activité du 4ème trimestre 2020 a retrouvé le niveau de 2019 à - 0,6 % près, avec un chiffre d’affaires de 31,6 M€ contre 31,8 M€ au 4ème trimestre 2019.

A périmètre publié, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en diminution de 28,1 % au 31 décembre 2020 et s’établit à 101,4 M€ contre 141,1 M€ au 31 décembre 2019. A périmètre comparable, c’est-à-dire en excluant le chiffre d’affaires de la Business Unit Diversity, de VIDELIO - Middle East et VIDELIO - Media Ltd, le chiffre d’affaires cumulé du secteur « Entertainment » est en repli de 27,1 %. L’activité du 4ème trimestre 2020 diminue de 19,7 % avec un chiffre d’affaires de 29,2 M€ contre 36,3 M€ au 4ème trimestre 2019.





OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU QUATRIEME TRIMESTRE 2020 ET EVENEMENTS SUBSEQUENTS

Dans un contexte marqué par la poursuite de l’incertitude sur la date de sortie de la crise sanitaire, VIDELIO reste confiant et entend poursuivre sa stratégie de développement, notamment par croissance externe. La signature de l’acquisition de 100 % des parts de l’activité Entertainment du Groupe finlandais Wärtsilä a été annoncée le 22 Janvier 2021. Cette opération, dont la réalisation reste soumise à la levée des conditions suspensives habituelles, permettra de renforcer la présence de VIDELIO à l’international, particulièrement en Allemagne.

Le Groupe Videlio a par ailleurs annoncé la nomination par le conseil de surveillance de Pascal Rialland en qualité de membre et président du directoire à compter du 1er mars 2021, en remplacement de Guillaume Durieux qui assurait l’intérim depuis le 16 novembre 2020. Le Directoire sera donc composé de Pascal Rialland, Guillaume Durieux, Christophe Grignon et Olivier Rousselière.

Impact de l’épidémie de coronavirus COVID-19 sur l’activité et les résultats de l’année 2020

Si le premier semestre a été fortement impacté par la crise sanitaire, le 2ème semestre a permis un retour progressif à la normale de l’activité Corporate. En revanche la crise a eu un impact sur certaines activités du Groupe particulièrement exposées : l’activité événementielle et l’activité Cruise. En effet, même si certains grands événements, sportifs notamment, ont été maintenus et qu’une activité d’événements distanciels en studio a été développée, l’incertitude sanitaire a engendré des décalages et des annulations. L’activité Cruise quant à elle a été partiellement impactée, principalement sur la partie « refurbishing », les chantiers « new-built » s’étant en revanche poursuivis normalement.

Il est rappelé qu’un rapport financier semestriel a été diffusé le 29 septembre 2020 et qu’un document d’enregistrement universel a été déposé le 6 avril 2020 auprès de l’AMF sous le numéro D.20-0256, indiquant notamment les principaux facteurs de risque auxquels la société est exposée.

