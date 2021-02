TEGEVUSARUANNE



Tegevjuhi ülevaade

2020. aasta on olnud võrdlemisi turbulentne. Aastat jäävad meenutama uus SARS-CoV 2 viirus ning COVID-19 pandeemia levik, mistõttu on paljud majandussektorid kahju kannatanud. Samuti ei ole pandeemiast puutumata jäänud meie grupi tegevusvaldkonnad. Samas, hoolimata otseset negatiivsest mõjust rendi- ja majutussegmendile, oleme näinud ebatavaliselt kõrget huvi meie eluaseme kinnisvarale, mistõttu vaatame tulevikku optimistlikult.

Aasta olulisimad sündmused:

- tagatud võlakirjade refinantseerimine ja uute võlakirjade emiteerimine veebruaris kogumahus 28,5 miljonit eurot ning võlakirjade noteerimine Nasdaq Stockholmi börsil juulikuus;

- valdava osa konverteeritavate võlakirjade PKG1-PKG7 refinantseerimine ning uute mittekonverteeritavate ja tagamata võlakirjade emiteerimine kogumahus 8,7 miljonit eurot;

- Ratsuri Majad arendusprojekti ehitusega alustamine.

Kinnisvaraarendus

Oleme aktiivselt arendanud oma Ratsuri Majade ja Kalaranna Kvartali projekte ning valmistanud ette projektdokumentatsiooni järgnevate arendusprojektide etappideks Tallinnas. 2020. aastal ei valminud meil ühtegi arendusprojekti ning seetõttu müüsime valminud kinnisvara varusid. Oleme näinud üllatavalt suurt huvi meie uute arendusprojektide vastu ning eelmüügid on ületanud meie ootuseid. Näiteks on Ratsuri Majade projekti 39-st korterist enne hoone valmimist müüdud või broneeritud kõik korterid. Sellel aastal alustatud arendusprojektis Kindrali Majad oli üle poolte korteritest broneeritud või müüdud enne hoone ehituslepingu sõlmimist. Sel kevadel lõpetame Ratsuri Majade ehituse ning suve hakul hakkame üle andma Kalaranna Kvartali kortereid, kus neljas etapis ehitatakse välja kaheksa hoonet, milles on kokku 240 korterit. Tänaseks on müüdud või broneeritud 70% korteritest. Värskelt alustatud Kindrali Majade arendusprojektis valmivad 2022. aasta suveks kahes elamukompleksis 129 korterit. Tänaseks on üle 76% korteritest müüdud või broneeritud.

Riias oleme peaasjalikult keskendunud luksuskorterite müügile River Breeze Residence'is. Oleme tänaseks saanud ehitusloa City Oasis 326 korteriga elamukvartalile, mida iseloomustab rahulik ja roheline elukeskkond keset kesklinna. Plaanime ehitusprotsessiga alustada niipea, kui kinnisvaraturu olukord on meie hinnangul selleks sobiv. Kahjuks ei ole Läti kinnisvarasektor olnud sama aktiivne kui naaberriikides Eestis ja Leedus. Oleme seda tendentsi tõdenud ka varasematel aastatel ning kindlasti mõjutavad olukorda tugevalt ka pankade jäigad finantseerimistingimused.

2019. aastal valmis meil Vilniuses viie elamu ja 115 korteriga arendusprojekt Šaltiniu Namai Attico. Grupi kinnisvaramüüki 2020. aastal on peamiselt vedanud Leedu turg. Tänaseks on meil müümata veel vaid 5 korterit, millest 2 on broneeritud. Oleme hetkel kavandamas projekti järgmist faasi, milles saavad olema linnavillad ning ärihoone. Ehitusega on kavas alustada veel sellel aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping. Käesoleval aastal ühtegi ehitust ei valminud ning jätkasime varudes olevate objektide müüki, mistõttu 2020. aastal müügitulu vähenes võrreldes eelneva perioodiga.

T1 Mall of Tallinn

3. aprillil algatas Harju Maakohus Grupi tütarettevõtte AS-i Tallinna Moekombinaat (TMK) saneerimismenetluse. 14. augustil 2020 otsustas maakohus saneerimis-menetluse protsessi tühistada põhjusel, et AS Tallinna Moekombinaat on väidetavalt püsivalt maksevõimetu. TMK vaidlustas otsuse, samuti esitasid määruskaebuse kolm TMK võlausaldajat. Tallinna Ringkonnakohus jättis oma 29. jaanuar 2020 otsusega määruskaebuse rahuldamata ning TMK otsustas nimetatud määruse vaidlustada ning esitas määruskaebuse Eesti Vabariigi Riigikohtule menetlemiseks.

Saneerimismenetlus kestab ning saneerimismenetluse algatamise tingimused kehtivad jätkuvalt AS-i Tallinna Moekombinaat suhtes. T1 Mall of Tallinn on kõigile klientidele avatud ning jätkab tavapärase äritegevusega. Saneerimismenetluse eesmärk on tagada normaalse igapäevase majandustegevuse jätkumine, kaitstes investorite, töötajate, võlausaldajate ja kõigi koostööpartnerite õigusi ja huve. Saneerimisprotsess hõlmab ainult AS-i Tallinna Moekombinaat ja sellel puudub otsene mõju ühelegi teisele AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluvale ettevõttele. Ükski grupi ettevõte ei ole taganud AS-i Tallinna Moekombinaat kohustusi. Kui peaks realiseeruma saneerimisprotsessi negatiivne stsenaarium ning AS-ile Tallinna Moekombinaat kuulutatakse välja pankrot, kannab AS Pro Kapital Eesti kahju maksimaalselt 26 miljonit eurot, sh on laen summas 22,2 miljonit, intressid summas 3,3 miljonit ja tasumata arved summas 0,5 miljonit eurot 31. detsember 2020 seisuga. Kogu võimalik negatiivne mõju kontsernile oleks 39 miljonit eurot (sisaldades esialgset investeeringut tütarettevõtte aktsiakapitali). Siiski ei avaldaks negatiivne stsenaarium mõju kontserni likviidsusele ega lühiajalistele rahavoogudele. Selline olukord avaldaks mõju kontserni pikaajalistele rahavoogudele eelkõige laenude ning intressimaksetega seoses.

Hotellindus

Eelmine kevad ja aasta lõpp avaldasid tugevat mõju meie Saksamaal, Bad Kreuznachis, asuva hotelli PK Parkhotel Kurhaus tegevusele. Tulenevalt COVID-19 poolt põhjustatud piirangutest oli hotell suletud märtsist juuni lõpuni ning suleti uute piirangute tõttu taas Novembrist. COVID-19 poolt põhjustatud mõju majandus-tulemustele on olnud suur: käive on aastaga vähenenud 2,2 miljoni euro võrra ning puhaskasum 0,6 miljoni võrra. Saksa valitsus on toetanud PK Parkhotel Kurhaus’i opereerivat ettevõtet pikaajalise tagatiseta laenuga summas 500 000 eurot ning tagastamatu tegevustoetusega 134 tuhat eurot. Valitsusepoolne abi on aidanud toetada ettevõtet sel ebakindlal ajal. Hotell pole seni pidanud töötajad koondama ning on ühtlasi saanud riigilt palgatoetust. Kohandame oma kavandatavaid tegevusi lähtuvalt muutustest tegevuskeskkonnas ja Saksa riigi poolt kehtestatavatest piirangutest.

Aasta 2020 on esitanud kõigile ootamatuid väljakutseid ning suure tõenäosusega võib olukord ka jätkuda. Teeme oma pikaajalisi otsuseid teadlikult ja konservatiivsusest lähtuvalt. Kindlasti avab uus olukord negatiivse kõrval võimalusi ka uuteks väljavaadeteks ja ootusteks. Tarbimine ning käitumuslikud hoiakud on muutumises, mis annab meile võimaluse kohaneda ning pakkuda välja uusi lahendusi ja väärtuseid. Jätkame põhifookuse hoidmist töös olevatel ning kavandatavatel projektidel, valminud kinnisvara müügil ning panustame tavapärase tegevuse taastamisse oma rendi- ja majutusvaldkonnas.

Paolo Michelozzi

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2020. aastal 19,2 miljonit eurot, mis on 65% väiksem kui võrdlusperioodil (2019 12 kuud: 55,3 miljonit eurot). Neljanda kvartali kogukäive ulatus 5,6 miljoni euroni vähenedes võrdlusperioodi 18,0 miljoni euro kogukäibe suhtes 69%. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2019. aasta suuremat müügikäivet mõjutas eluhoonete valmimine Kristina Majade ning Šaltinių Namai Attico arendustes. 2020. aastal keskendus Ettevõte River Breeze Residence ja Šaltinių Namai Attico arenduste korterite müügile.

2020. aasta brutokasum vähenes 57% võrra ja moodustas 6,8 miljonit eurot võrrelduna 15,8 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 1,4 miljonit eurot võrrelduna 4,1 miljoni euroga võrdlusperioodil. Brutokasumimäär kasvas 23% võrra.

2020. aasta ärikahjum moodustas 40,9 miljonit eurot võrrelduna 15,2 miljoni eurose ärikahjumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali ärikahjum oli 42,1 miljonit eurot. Möödunud aasta sama perioodi ärikahjum oli 22,1 miljonit eurot. Ettevõtte ärikahjumit on suuresti mõjutanud kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkinud mitterahaline kahju. Kinnisvara ümberhindluse kogumõju tulemile on -41,9 miljonit eurot (lisa 8), millest enamuse moodustab T1 Mall of Tallinn kinnisvarainvesteeringust saadud väärtuse langus seoses madalama rahavoogude genereerimise võimekusega.

2020. aasta puhaskahjum oli 57,3 miljonit eurot ning neljanda kvartali kahjum oli 46,2 miljonit eurot. Võrdlusperioodil oli puhaskahjum vastavalt 29,2 miljonit eurot ja 26,1 miljonit eurot. Lisaks kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest tekkinud mitterahalisele kahjule mõjutas puhaskahjumit negatiivselt ka AS-i Tallinna Moekombinaat kõrge intressikulu.

Rahavood põhitegevusest olid 2020. aastal negatiivsed 7,7 miljonit eurot võrreldes genereeritud 20,4 miljoni euroga samal perioodil 2019. aastal. Neljandas kvartalis kasutati põhitegevuses 3,1 miljonit eurot, samas kui võrdlusperioodil tõi põhitegevus rahalisi vahendeid summas 13,7 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsember 2020 seisuga 0,25 eurot võrreldes 1,26 euroga 31. detsembril 2019 a.

Peamised tulemusnäitajad

2020

12 kuud 2019

12 kuud 2020

IV kvartal 2019

IV kvartal

(korri-geeritud) 2019

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 19 234 55 276 5 619 17 993 17 993 Brutokasum (tuhat eurot) 6 775 15 809 1 404 4 069 4 069 Brutokasum, % 35% 29% 25% 23% 23% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -40 933 -15 178 -42 069 -22 065 -22 063 Ärikasum / -kahjum, % -213% -27% -749% -123% -123% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031 Puhaskasum / -kahjum, % -298% -53% -822% -145% -145% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,95 -0,48 -0,76 -0,43 -0,43





31.12.2020 31.12.2019 Varad kokku (tuhat eurot) 183 380 210 821 Kohustused kokku (tuhat eurot) 169 095 139 255 Omakapital kokku (tuhat eurot) 14 285 71 566 Võla / omakapitali suhe * 15,26 1,94 Varade tootlus, % ** -29,1% -12,8% Omakapitali tootlus, % *** -133,4% -34,4% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,25 1,26

* võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

** varade tootlus = puhaskasum/-kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum/-kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.12.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 9 393 10 616 Lühiajalised nõuded 1 797 1 475 Varud 58 352 41 031 Käibevara kokku 69 542 53 122 Põhivara Pikaajalised nõuded 4 085 2 297 Materiaalne põhivara 7 023 7 146 Kasutusõigusega vara 357 519 Kinnisvarainvesteeringud 101 998 147 365 Immateriaalne põhivara 375 372 Põhivara kokku 113 838 157 699 VARAD KOKKU 183 380 210 821 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 79 939 111 759 Ostjate ettemaksed 7 866 3 974 Lühiajalised võlad tarnijatele 21 829 8 741 Maksukohustused 458 1 155 Lühiajalised eraldised 459 267 Lühiajalised kohustused kokku 110 551 125 896 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 54 897 10 871 Muud pikaajalised kohustused 2 295 1 013 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 170 1 348 Pikaajalised eraldised 182 127 Pikaajalised kohustused kokku 58 544 13 359 KOHUSTUSED KOKKU 169 095 139 255 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 3 262 3 262 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 49 744 76 725 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -53 648 -26 981 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 17 491 71 139 Mittekontrolliv osalus -3 206 427 OMAKAPITAL KOKKU 14 285 71 566 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 183 380 210 821

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

12 kuud 2019

12 kuud 2020

IV kvartal 2019

IV kvartal (korri-geeritud) 2019

IV kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 19 234 55 276 5 619 17 993 17 993 Müüdud toodete ja teenuste kulu -12 459 -39 467 -4 215 -13 924 -13 924 Brutokasum 6 775 15 809 1 404 4 069 4 069 Turustuskulud -621 -728 -193 -241 -240 Üldhalduskulud -5 587 -6 013 -1 748 -1 675 -1 674 Muud äritulud 478 95 368 39 39 Muud ärikulud -41 978 -24 341 -41 900 -24 257 -24 257 Ärikasum /-kahjum -40 933 -15 178 -42 069 -22 065 -22 063 Finantstulud 4 4 1 1 1 Finantskulud -15 998 -14 019 -3 985 -3 945 -3 879 Kahjum enne tulumaksu -56 927 -29 193 -46 053 -26 009 -25 941 Tulumaks -354 21 -143 -90 -90 Perioodi puhaskahjum -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -53 648 -26 981 -42 975 -24 249 -24 181 Mittekontrolliv osalus -3 633 -2 191 -3 221 -1 850 -1 850 Aruandeperioodi koondkahjum kokku -57 281 -29 172 -46 196 -26 099 -26 031 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa -53 648 -26 981 -42 975 -24 249 -24 181 Mittekontrolliv osalus -3 633 -2 191 -3 221 -1 850 -1 850 Perioodi kasum / -kahjum aktsia kohta (euro) -0,95 -0,48 -0,76 -0,43 -0,43

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2020

12 kuud 2019

12 kuud 2020

IV kvartal 2019

IV kvartal

(korri-geeritud) 2019

IV kvartal Põhitegevuse rahavood Aruandeperioodi puhaskasum /

-kahjum -57 281 -29 172 -46 196 -26 098 -26 031 Korrigeerimised: Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 416 399 105 105 105 Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist 0 -3 0 -3 -3 Kahjum põhivara ja immateriaalse põhivara maha kandmisest 8 6 8 6 6 Põhivara väärtuse muutus -16 -15 -16 -15 -15 Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus 41 902 24 236 41 902 24 236 24 236 Finantstulud ja -kulud 15 994 14 016 3 984 3 945 3 878 Edasilükkunud tulumaksu muutus -178 -656 -60 -66 -66 Muud mitterahalised muutused (netosumma) -3 111 419 9 -2 026 -2 026 Muutused käibevahendites: Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -2 081 -630 -32 1 155 1 155 Varudes -13 011 18 276 -638 10 685 10 685 Kohustustes ja ettemaksetes 9 643 -6 412 -2 227 1 842 1 842 Eraldistes 59 -51 31 -36 -36 Põhitegevuse rahavood kokku -7 656 20 413 -3 130 13 730 13 730 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -94 -226 -68 -24 -24 Immateriaalse põhivara soetamine -43 -74 -43 -28 -28 Kinnisvarainvesteeringute soetamine -844 -6 019 -188 -523 -523 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 0 2 170 0 2 170 2 170 Saadud intressid 1 4 0 0 0 Rahavood investeerimistegevusest kokku -980 -4 145 -299 1 595 1 595 Rahavood finantseerimistegevusest Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 28 500 0 0 0 0 -33 0 -33 0 0 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine -28 000 -500 3 0 0 Saadud laenud 14 410 16 461 6 721 544 544 Tagastatud laenud -1 376 -21 551 -692 -8 912 -8 912 Kapitalirendi tagasimaksed -135 -192 -5 -63 -63 Makstud intressid ja muud finantskulud -5 953 -6 910 -488 -3 548 -3 548 Deponeeritud summa laenu tagamiseks 0 0 0 2 000 2 000 Rahavood finantseerimistegevusest kokku 7 413 -12 692 5 506 -9 979 -9 979 Raha ja raha ekvivalentide muutus -1 223 3 576 2 077 5 346 5 346 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 10 616 7 040 7 316 5 270 5 270 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 393 10 616 9 393 10 616 10 616

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

+372 614 4920

prokapital@prokapital.ee

Manus