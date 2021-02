TORONTO, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En tant que 20e économie en importance mondiale et porte d’entrée vers l’Asie, Taïwan occupe une position unique pour faciliter la croissance et l’expansion tant sur le plan intérieur que dans la région environnante, et représente une destination progressive et dynamique pour les femmes canadiennes qui cherchent à donner de l’essor à leurs entreprises en Asie Pacifique.



Avec le soutien du gouvernement du Canada, grâce au fonds pour l’écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, la Fondation Asie Pacifique du Canada (la Fondation) dirigera la première mission d’affaires virtuelle exclusivement féminine du Canada à Taïwan les 1er et 2 mars 2021.

Cette conférence virtuelle de deux jours fait suite au succès remporté par les premières missions commerciales exclusivement féminines de la Fondation au Japon (avril 2019) et en Corée du Sud (2020). Elle comprendra d’éminentes dirigeantes taïwanaises et canadiennes du monde des affaires, du gouvernement et de la sphère technologique, ainsi que des séances de présentation d’entreprises par les déléguées, pour mettre en valeur l’innovation canadienne dirigée par des femmes Cette mission présente une occasion unique de promouvoir les innovations canadiennes dans les secteurs traditionnels et émergents, comme les technologies propres et les sciences de la vie, particulièrement dans le contexte de la numérisation accrue du monde post-pandémique.

Inscrivez-vous ici

« La première mission commerciale virtuelle exclusivement féminine de la Fondation Asie Pacifique du Canada à Taïwan donnera aux entrepreneures canadiennes l’occasion de promouvoir leurs innovations, de nouer de nouvelles relations d’affaires et de se familiariser avec l’économie dynamique de Taïwan », a déclaré l’hon. Mary Ng, ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, qui participera à la mission de la Fondation pour soutenir les femmes entrepreneures qui cherchent à implanter leurs entreprises sur le marché taïwanais. « Le gouvernement du Canada reste déterminé à favoriser l’autonomisation économique des femmes, à mettre en place une économie nationale inclusive et à faire en sorte que les femmes entrepreneures qui sont à l’avant-plan de la reprise économique obtiennent de l’aide pour faire croître leurs entreprises à l’échelle mondiale sur les importants marchés de l’Asie-Pacifique. Compte tenu du succès des précédentes missions de la Fondation en Asie, je sais que la mission à Taïwan générera de véritables possibilités de croissance pour les déléguées canadiennes. »

La mission se concentre sur l’amélioration de la santé des personnes et de l’environnement en présentant des solutions industrielles innovantes dans des secteurs où le Canada et Taïwan ont des priorités, notamment la biotechnologie, les technologies propres, les technologies agricoles, la fabrication avancée, les villes intelligentes et les technologies de santé numériques. La conférence publique de deux jours de la mission se tiendra à l’approche de la célébration de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2021.

« La première série de missions commerciales canadiennes exclusivement féminines est une initiative progressiste, fièrement menée par la Fondation, pour aider les entreprises canadiennes dirigées par des femmes à accéder aux marchés asiatiques, à y prendre de l’essor et à s’y implanter », a déclaré Christine Nakamura, chef de la mission et vice-présidente de la Fondation, bureau de Toronto. « Le dynamisme de l’économie taïwanaise et son soutien manifeste à l’égard de l’ascension économique des femmes font de l’île un marché cible idéal pour les déléguées de cette mission, qui sont des femmes entrepreneures talentueuses de partout au Canada. La mission virtuelle à Taïwan est une occasion importante de présenter les innovations canadiennes en matière de science et de technologie, dirigées par des femmes. »

« Je suis ravie de présider la délégation de la Fondation, qui est composée de femmes inspirantes qui représentent certains des meilleurs et des plus brillants entrepreneurs du Canada », a déclaré Sandra Pupatello, présidente de la mission. « Cette délégation met en évidence la diversité culturelle et de genre de notre communauté d’affaires, ainsi que le dynamisme des entreprises canadiennes. Leurs technologies, produits et services novateurs favorisent la santé des personnes et de la planète. Nous espérons que cette mission permettra d’établir des partenariats et d’obtenir des résultats avec des partenaires taïwanais, ce qui profitera non seulement aux entreprises canadiennes et taïwanaises, mais aussi à la communauté mondiale dans son ensemble. »

« L’économie de Taïwan offre de multiples débouchés commerciaux aux femmes entrepreneures canadiennes », a déclaré Janice Fukakusa, vice-présidente de la mission et chancelière de l’Université Ryerson. « En raison de l’importance accordée par Taïwan à l’innovation et la technologie, et de son leadership en matière d’émancipation des femmes, Taïwan est un partenaire idéal pour les entreprises canadiennes innovantes dirigées par des femmes souhaitant s’implanter en Asie. La mission promet de mettre en relation les femmes d’affaires canadiennes avec des partenaires potentiels à Taïwan et, ce faisant, soutiendra les efforts du Canada en vue d’une reprise économique post-pandémique menée par les femmes. »

La série de missions commerciales exclusivement féminines de la Fondation (2019-2023) soutient le double effort du gouvernement du Canada pour promouvoir la diversification du commerce international et faire progresser l’autonomisation économique des femmes, en encourageant les femmes d’affaires canadiennes à envisager une expansion au sein des économies asiatiques en plein essor.

