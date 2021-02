Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élèvent à 171 millions d’euros au 31 décembre 2020

Cette position ne tient pas compte de l’opération de rachat d’une partie de ses OCEANEs réalisée en janvier 2021 dans laquelle la Société a engagé un montant de 47,48 millions d’euros1

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 26 février 2021 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce aujourd’hui la position de sa trésorerie au 31 décembre 2020 et son chiffre d’affaires pour l’année 20202.

Situation de Trésorerie

Au 31 décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s’élevaient à 171,0 millions d’euros contre 276,7 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 225,7 millions d’euros.

Cette position de trésorerie au 31 décembre 2020 ne tient pas compte de l’opération réalisée au mois de janvier 2021 par la Société de rachat d’une partie des obligations convertibles en actions (OCEANES) émises en octobre 2017 pour un montant nominal d’environ 180 millions d’euros ; opération à l’issue de laquelle, 85,7 millions d’euros de dettes convertibles ont été effacés en ne mobilisant qu’un montant de trésorerie de 47,48 millions d’euros dans la transaction.

Compte tenu des conversions en actions des OCEANEs intervenues au titre du mois de janvier 2021, qui ont donné lieu à la création de 3 037 309 actions nouvelles au mois de février 2021, la dette convertible résiduelle, une première fois réduite pour s’établir à un montant nominal de 94,3 millions d’euros grâce à cette opération de rachat partiel, s’est à nouveau réduite d’un montant nominal de 16,3 millions d’euros pour s’établir désormais à environ 78 millions d’euros au 18 février 2021.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a commenté : « Depuis l’annonce de notre nouvelle stratégie à l’automne 2020, GENFIT a accompli beaucoup de choses et je suis très satisfait de la direction prise en ce début d’année 2021. Notre étude de Phase 3 dans la PBC, ELATIVETM, se poursuit comme prévu et nous venons d’organiser un KOL event sur cette pathologie, qui a mis en évidence le potentiel d’elafibranor sur ce marché représentant déjà plus de 300 millions de dollars en 2020, et qui devrait atteindre 1 milliard de dollars en 2025, au moment où nous espérons pouvoir lancer. Par ailleurs, nous avons restructuré la dette convertible avec succès, fin janvier 2021, avec notamment une maturité repoussée à octobre 2025. Depuis, des porteurs d’obligations ont converti leurs OCEANES, réduisant encore la dette résiduelle qui s’établit désormais à environ 78 millions d’euros. Nous vous présenterons les avancées de nos programmes R&D lors d’un point d‘étape que nous organiserons d’ici l’été. »

Chiffre d’affaires3

Le chiffre d’affaires de 2020 s’élève à 765 milliers d’euros contre 31 millions d’euros réalisé au titre de l’exercice 2019.

Dans ce chiffre d’affaires figurent notamment les revenus réalisés dans le cadre des contrats de licence avec Covance/Labcorp pour le déploiement de la technologie de diagnostic NIS4™ dans le domaine de la NASH, et ceux résultant de la vente de biens et de services réalisés notamment dans le cadre du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals. En comparaison, le chiffre d’affaires de l’année 2019 contenait essentiellement un paiement initial d’un montant de 35 millions de dollars, perçu à l’occasion de la signature du contrat de licence et de collaboration avec Terns Pharmaceuticals.

Rappel

Le 30 septembre 2020, GENFIT a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d’ici 2022 par rapport à ce qu’il était avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT.

La Société réitère son objectif consistant ainsi à passer d’un rythme de plus de 110 millions par an avant les résultats de la phase 3 RESOLVE-IT à une consommation de l'ordre de 45 millions en 2022. L’année 2021 devrait être une année de transition en matière de consommation de trésorerie d’exploitation, de l’ordre de 75 millions d’euros (hors opération de rachat partiel des OCEANEs ayant mobilisé un montant de trésorerie de 47,48 millions d’euros4) principalement en raison du reliquat des dépenses et des sommes restant à décaisser liées aux opérations de clôture de RESOLVE-IT, ainsi que des coûts accompagnant le plan de réduction des effectifs.

Prochaines communications financières

La Société publiera ses résultats annuels 2020 complets le 1er Avril 2021. Le Document d’Enregistrement Universel 2020 et son Rapport Financier Annuel 2020 (inclus dans le Document d’Enregistrement Universel 2020) et le Rapport Annuel de Form 20-F seront rendus publics d’ici la fin du mois d’Avril 2021.

À PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies cholestatiques et métaboliques chroniques du foie. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT recrute actuellement des patients pour ELATIVE™, un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (« PBC »). Elafibranor est un composé en cours d’évaluation et n’a été revu ni n’a reçu d’approbation d’aucune autorité réglementaire. Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic visant à faciliter l’identification des patients atteints de NASH « à risque ». NIS4™ fait l’objet d’un accord de licence à la Société LabCorp® pour le développement et la commercialisation aux Etats-Unis et au Canada d’un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur cette technologie. GENFIT est installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (États-Unis). GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à l’atteinte d’étapes cliniques, réglementaires et commerciales de notre programme dans la PBC, aux projections sur la prévalence de la maladie, sur la taille et la croissance du marché de la PBC, dont la part de marché et revenus potentiels de GENFIT et prévisions de consommation de trésorerie de la Société. L’utilisation de certains mots, comme tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », « s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », « pouvoir », « permettre », « viser », « encourager », « être confiant » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés au Chapitre 2 « Facteurs de risque et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel 2019 de la Société déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 27 mai 2020 sous le numéro D.20-0503, ainsi qu’à la section 2 « Facteurs de risque » de de l’Amendement au Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’AMF le 22 décembre 2020 sous le numéro D.20-0503-A01, disponibles sur les sites Internet de GENFIT ( www.genfit.fr ) et de l’AMF ( www.amf-france.org ) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions (« SEC ») américaine, y compris le Rapport Annuel Form 20-F déposé auprès de la SEC le 27 mai 2020. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.



