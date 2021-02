BOUCHERVILLE, Québec, 26 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL, GCL.DB.A) (« Colabor » ou la « Société »), divulgue ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice financier terminé le 26 décembre 2020.



Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2020 et événements récents :

Diminution des ventes de l'ordre de 30,9 % à 133,3 millions $ comparativement à 192,9 millions $ lors du quatrième trimestre de 2019 en raison de la fermeture obligatoire des salles à manger des restaurants au Québec à compter du 1 er octobre résultant de la pandémie et de la fin d'un contrat dans les activités de Distribution spécialisée depuis le premier trimestre de 2020;

Réduction du BAIIA ajusté (1) à 7,5 millions $ par rapport à 8,2 millions $ lors de la période correspondante de 2019. Augmentation de la marge du BAIIA ajusté (1) à 5,6 % des ventes comparativement à 4,2 % des ventes lors de la période correspondante en 2019;

Renforcement du bilan avec l’annonce récente de la clôture de nouvelles ententes de crédit en date du 18 février 2021 et l'intention de racheter les débentures convertibles de 50,0 millions $.



Faits saillants financiers de l'exercice financier 2020 :

Les ventes consolidées se sont chiffrées à 461,3 millions $, en baisse de 30,7 %, comparativement à l'exercice 2019 résultant principalement de la fin d'un contrat provenant de la Distribution spécialisée, des effets de la pandémie et par la perte de volume du secteur Distribution broadline provenant de la non-reconduction de contrats moins profitables des activités de Distribution broadline à Québec;

Diminution du résultat net lié aux activités poursuivies à 3,8 millions $ comparativement à 7,5 millions $ lors de la période correspondante de 2019;

Augmentation du BAIIA ajusté (1) à 28,9 millions $ ou 6,3 % des ventes comparativement à 27,6 millions $ ou 4,2 % des ventes lors de la période correspondante en 2019. En excluant l'effet de l'adoption IFRS 16, le BAIIA ajusté en proportion des ventes est de 4,4 %, une amélioration par rapport à 2019;

Tableau des faits saillants financiers du quatrième trimestre et l'exercice financier de 2020 :

Faits saillants financiers 16 semaines 52 semaines (en milliers de $, sauf les pourcentages, les

données par action et le ratio d'endettement)

2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Ventes des activités poursuivies 133 317 192 900 461 319 665 959 BAIIA ajusté(1) 7 459 8 188 28 913 27 648 Marge du BAIIA ajusté(1) (en %) 5,6 4,2 6,3 4,2 Résultat net lié aux activités poursuivies 620 1 945 3 798 7 502 Résultat net de la période 811 (288 ) (8 612 ) 7 727 Par action - de base et dilué ($) 0,01 — (0,08 ) 0,08 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 11 231 7 905 37 299 31 456 Situation financière Au 26 décembre Au 28 décembre 2020 2019 Dette nette(2) 52 100 72 122 Ratio d'endettement(3) 1.8x 2.6x





(1) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer au tableau du rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté et à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. Le BAIIA ajusté correspond au résultat opérationnel avant les frais non liés aux opérations courantes, l'amortissement et les charges relatives aux régimes de rémunération à base d'actions. Le BAIIA ajusté de 2019 n'a pas été ajusté pour refléter les impacts de l'adoption de la norme IFRS 16. (2) Mesure non conforme aux IFRS. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion. La dette nette correspond à l’endettement bancaire, la portion à court terme de la dette à long terme, la dette à long terme et les débentures convertibles net de l'encaisse. (3) Le ratio d'endettement est un indicateur de la capacité de la Société à s'acquitter de sa dette à long terme. Il est défini comme le ratio de la dette nette / BAIIA ajusté des 12 derniers mois. Se référer à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS du rapport de gestion.

« En dépit de la pandémie qui a grandement affecté le secteur de la restauration, nous terminons l’année 2020 avec une augmentation notable des flux de trésorerie et le maintien de nos ratios d’endettement. », a dit Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor. « En raison de la diversification de nos créneaux, de la vente de nos activités en Ontario, des mesures d’atténuation rapidement mises en place, de l’apport des subventions et des initiatives d’optimisation de nos opérations depuis 2019, nous sommes en mesure de faire face aux imprévus causés par la pandémie. »

« Je tiens également à souligner la contribution de nos employés depuis le début de la pandémie et à leur exprimer ma plus grande reconnaissance envers l’excellent travail qu’ils ont accompli en cette période sans précédent. », a conclu M. Frenette.

Résultats du quatrième trimestre de 2020

Les ventes consolidées du quatrième trimestre ont atteint 133,3 millions $ comparativement à 192,9 millions $ lors du trimestre correspondant de 2019, soit une baisse de 30,9 %. La baisse des ventes du secteur Distribution de 35,5 % s'explique par un montant de 20,5 millions $ lié à la fin d'un contrat provenant de la Distribution spécialisée, un montant de 3,5 millions $ suite à la décision de cesser de desservir certains contrats moins profitables au cours du quatrième trimestre de 2019 dans la Distribution broadline, ainsi qu'à la baisse du volume reliée à la pandémie pour notre clientèle de la restauration et chaînes, compensée en partie par l'augmentation du volume provenant de notre clientèle de détails et institutionnels. Les ventes du secteur Grossiste ont diminué de 22,5 %, et cette diminution s'explique par une baisse de volume reliée à la pandémie et par une baisse des ventes intersectorielles, mitigée en partie par la croissance de certains clients moins touchés par les effets de la pandémie et par de nouveaux clients.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 7,5 millions $ ou 5,6 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 8,2 millions $ ou 4,2 % en 2019. L'amélioration, en pourcentage des ventes, s’explique essentiellement par une amélioration de la marge brute suite aux décisions de cesser de desservir des clients moins profitables, par le déploiement de mesures d'optimisation des opérations, l’adoption de la norme IFRS 16 qui a réduit les charges opérationnelles de 2,6 millions $, la diminution des charges salariales provenant des mesures prises dans le cadre de la pandémie et les subventions de 1,8 million $, mitigée par la baisse des ventes reliée à la pandémie.

Le résultat net lié aux activités poursuivies s'est établi à 0,6 million $, en baisse de 68,1 % comparativement à 1,9 million $ lors du trimestre équivalent de l'exercice précédent résultant essentiellement de la baisse du BAIIA ajusté(1) et de la hausse de la charge d'amortissement, mitigée par la baisse des frais non liés aux opérations courantes et la charge d'impôt.

Le résultat net du quatrième trimestre s'est établi à 0,8 million $ comparativement à (0,3) million $, lors de la période correspondante de 2019. La variation s’explique principalement par les éléments ci-haut mentionnés et par la diminution de 2,4 millions $ du résultat net liée aux activités abandonnées.

Résultats de l'exercice de 2020

Les ventes consolidées cumulatives ont atteint 461,3 millions $ comparativement à 666,0 millions $ lors de la période correspondante de 2019, soit une diminution de 30,7 %. Les ventes du secteur Distribution ont diminué de 37,1 %, et cette diminution s'explique par un montant de 84,0 millions $ lié à la fin d'un contrat provenant de la Distribution spécialisée, un montant de 27,1 millions $ suite à la décision de cesser de desservir certains contrats moins profitables au cours du quatrième trimestre de 2019 dans la Distribution broadline, ainsi qu'à la baisse du volume reliée à la pandémie pour notre clientèle de la restauration, compensée en partie par l'augmentation du volume provenant de notre clientèle de détails. Les ventes du secteur Grossiste ont diminué de 16,3 % résultant d'une baisse de volume reliée à la pandémie et par une baisse des ventes intersectorielles mitigée en partie par la croissance de certains clients moins touchés par les effets de la pandémie et par de nouveaux clients.

Le BAIIA ajusté(1) provenant des activités poursuivies a atteint 28,9 millions $ ou 6,3 % des ventes des activités poursuivies comparativement à 27,6 millions $ ou 4,2 % des ventes des activités poursuivies, une hausse de 4,6 %. Ces améliorations en pourcentage proviennent principalement par l'adoption de la norme IFRS 16, de l'obtention des subventions d'un montant de 7,1 millions $, le déploiement des mesures d'optimisation et la diminution des charges salariales et autres dépenses provenant de mesures prises dans le cadre de la pandémie, mitigée par l'impact de la baisse des ventes relié à la pandémie.

Le résultat net cumulatif lié aux activités poursuivies pour l'exercice 2020 a atteint 3,8 millions $ ou 0,04 $ par action, en baisse par rapport à 7,5 millions $ ou 0,08 $ par action, lors de l'exercice précédent. La variation s'explique par la hausse de la charge d'amortissement et des frais non liés aux opérations courantes, mitigée par la hausse du BAIIA ajusté(1) tel qu'expliqué précédemment et la diminution des charges financières et de la charge d'impôts. Le résultat net pour l'exercice 2020 s'est établi à (8,6) millions $, ou (0,08) $ par action, en baisse de 16,3 millions $ par rapport à 7,7 millions $, ou 0,08 $ par action lors de l'exercice précédent. La variation s’explique principalement par les éléments mentionnés précédemment et par la hausse de 12,6 millions $ de la perte nette liée aux activités abandonnées.

Flux de trésorerie et situation financière

Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles pour l'exercice 2020 ont atteint 37,3 millions $ par rapport à 31,5 millions $ pour la période correspondante en 2019. Cette hausse s'explique principalement par une utilisation inférieure du fonds de roulement(4), par le reclassement aux activités de financement des paiements de contrats simple à la suite de l'adoption de la norme IFRS 16 et par la hausse du BAIIA ajusté(1).

Au 26 décembre 2020, le fonds de roulement(4) de la Société s’est chiffré à 31,2 millions $, en baisse par rapport à 58,1 millions $ à la fin de l'exercice 2019. Cette variation s'explique essentiellement par l'arrêt des activités en Ontario et la réduction du niveau d'activités causée par la pandémie.

Au 26 décembre 2020, la dette nette(2) de la Société, y compris les débentures convertibles et l'endettement bancaire, était en baisse à 52,1 millions $, comparativement à 72,1 millions $ à la fin de l'exercice 2019. Cette diminution provient principalement de la hausse des flux de trésorerie générés par les opérations courantes au cours de l'exercice 2020 permettant de rembourser un montant de 3,0 millions $ de la dette subordonnée, ainsi que 2,0 millions $ de la facilité de crédit au cours de l'exercice 2020 et par l'effet de l'adoption d'IFRS 16.

(4) Le fonds de roulement est un indicateur de la capacité de la Société à couvrir ses passifs à court terme au moyen de ses actifs à court terme, voir rubrique 3.2 Situation financière du rapport de gestion pour le détail du calcul. Le fonds de roulement exclus la portion court terme des débentures convertibles.

Perspectives



«Nous démarrons l'année 2021 sur des bases solides malgré la pandémie en cours et nous sommes prêts pour la reprise éventuelle lors du relâchement des mesures de confinement tout en continuant à nous adapter afin d'en minimiser les impacts. De plus, suite au récent refinancement annoncé le 18 février 2021, nous consolidons le soutien de nos partenaires financiers et avons ainsi accès aux liquidités nécessaires afin de poursuivre notre croissance stratégique lorsque le moment sera opportun», a commenté Louis Frenette.

Mesures non conformes aux IFRS

L'information comprise dans ce communiqué renferme certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS, notamment la notion de bénéfice avant frais financiers, amortissements et impôts sur les bénéfices (« BAIIA ») ajusté(1). Étant donné que ces notions ne sont pas définies par les IFRS, elles pourraient ne pas être comparables avec celles d'autres sociétés. Se référer au rapport de gestion de la Société à la rubrique 6 Mesures de performance non conformes aux IFRS.

Rapprochement du résultat net au BAIIA ajusté(1) 16 semaines 52 semaines (en milliers de dollars) 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Résultat net lié aux activités poursuivies 620 1 945 3 798 7 502 Charges (recouvrement) d’impôts (320 ) 741 1 171 2 605 Charges financières 1 975 1 808 6 712 7 023 Résultat opérationnel 2 275 4 494 11 681 17 130 Charges relatives aux régimes de rémunération à base d'actions 84 56 309 32 Frais non liés aux opérations courantes 344 703 1 811 881 Amortissements 4 756 2 935 15 112 9 605 BAIIA ajusté(1) 7 459 8 188 28 913 27 648

Informations additionnelles

Le Rapport de gestion et analyse par la direction des résultats d’exploitation et de la situation financière, et les états financiers consolidés de la Société sont également disponibles sur SEDAR ( www.sedar.com ). D’autres informations, y compris sa notice annuelle, concernant Groupe Colabor Inc. sont également disponibles sur SEDAR ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.colabor.com.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l’information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Colabor et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d’exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d’exploitation, au rendement ainsi qu’aux perspectives et aux occasions d’affaires que Colabor juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique 2.3 Stratégies de développement et perspectives d'avenir du rapport de gestion. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Colabor. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique 10 Risques et incertitudes du rapport de gestion de la Société. Ces facteurs n’ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Colabor, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le rapport de gestion, renseignements qui représentent les attentes de Colabor à la date du présent rapport de gestion (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf si la loi l’exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

