February 27, 2021 02:00 ET

February 27, 2021 02:00 ET

FINANCIERE DE TUBIZE NV

Researchdreef 60, 1070 Brussel

Anne Sophie Pijcke, directeur, aspijcke@financiere-tubize.be

Jaarlijks financieel verslag 2020

Gereglementeerde informatie

27 februari 2021

De raad van bestuur van Financière de Tubize heeft het jaarlijks financieel verslag 2020 opgesteld. Dit verslag is beschikbaar op de website www.financiere-tubize.be

Ontvangen dividend van UCB: € 84,4 miljoen (tegenover € 82,4 miljoen in 2019)

Winst van € 81,0 miljoen (tegenover € 80,0 miljoen in 2019)

Vermindering van de uitstaande schuld van € 86,5 miljoen per 31 december 2019 tot € 33,5 miljoen per 31 december 2020.

Als de algemene vergadering van aandeelhouders van 30 april 2021 de jaarrekening 2020 goedkeurt, met inbegrip van de voorgestelde resultaatverwerking, zal een dividend van € 0,68 bruto betaalbaar worden gesteld vanaf 6 mei 2021 in de kantoren, zetels en agentschappen van BNP Paribas Fortis, tegen afgifte van coupon n°16.

Ex-dividend 4 mei 2021

Record date 5 mei 2021

Betaaldatum 6 mei 2021

Daarnaast heeft Other Look (Ol2EF) SRL, vertegenwoordigd door mevrouw Anne-Sophie Pijcke, ontslag genomen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van 30 april 2021. De nieuwe directeur van de Vennootschap zal, vanaf die datum, de vennootschap ENRE SRL zijn, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Eric Nys, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place Obert de Thieusies, 7830 Silly, die missies zal uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die welke tot nu toe aan Ol2EF SRL waren toegewezen.