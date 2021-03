March 01, 2021 01:30 ET

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 1.3.2021 klo 8.30

Heeros Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous siirtyy pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Heeros Oyj:n hallitus on päättänyt perua yhtiön tiistaina 23.3.2021 suunnitelluksi pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen koronaviruspandemian kehittymisen ja Suomen hallituksen 25.2.2021 ilmoittamien kokoontumislinjausten seurauksena. Varsinainen yhtiökokous järjestetään niin pian kuin mahdollista huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkistetaan myöhemmin yhtiötiedotteena sekä yhtiön verkkosivuilla www.heeros.com .

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi