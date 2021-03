Quadient double pratiquement ses installations de consignes colis aux États-Unis en 2020 et dépasse les 13 000 unités dans le monde

Paris, le 1er mars 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé les 13 000 consignes colis installées dans le monde, ce qui représente globalement plus de 600 000 casiers et positionne Quadient comme le deuxième1 fournisseur mondial de solutions de consignes colis automatiques.

Portées par la forte croissance des ventes en ligne et des attentes clients pour des retraits de colis plus sécurisés, les consignes colis intelligentes Parcel Pending by Quadient ont été adoptées et installées dans des complexes résidentiels et de bureaux, de grandes enseignes de la distribution, des universités prestigieuses et des points relais de livraison et de retrait de colis. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2020, clos le 31 janvier 2021, Quadient a vu le nombre de colis livrés dans ses consignes colis augmenter de 78 %.

« Les consommateurs, en particulier dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au COVID-19, attendent des livraisons rapides, pratiques et sans contact », a expliqué Daniel Malouf, Directeur des Solutions Consignes Colis chez Quadient. « Nous sommes fiers que l’enseigne américaine de vente d'articles de bricolage Lowe's nous ait choisis en 2020 comme partenaire exclusif du déploiement de ses consignes automatiques, pour répondre à la demande de ses clients. Notre expérience auprès de distributeurs à l'échelle mondiale nous permet de mener avec succès la mise en place de consignes colis automatiques, en cours dans leurs plus de 1 700 magasins aux États-Unis ».

L’expansion de Quadient sur le marché des consignes automatiques l’an dernier a également été soutenue par le lancement de ses solutions pour le marché résidentiel au Royaume-Uni, bientôt également disponibles en France, mettant à profit l'expérience réussie de son équipe Parcel Pending aux États-Unis. En région Asie-Pacifique, Quadient a commencé à déployer son modèle breveté Lite au Japon, dans le cadre de sa joint-venture avec Yamato Transport.

« Suite à l'intégration réussie de Parcel Pending, déjà leader sur le marché américain des consignes colis automatiques, nous avons connu une croissance impressionnante, notamment aux États-Unis où nos installations ont pratiquement doublé en 2020 », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Chez Quadient, nous poursuivons efficacement la mise en œuvre de notre vision qui consiste à créer de vastes et denses réseaux ouverts de consignes colis dans nos pays cibles, en nous reposant sur notre technologie brevetée et nos innovations, ainsi qu'en exploitant les synergies opérationnelles et l'expérience commerciale de nos équipes à travers le monde ».

