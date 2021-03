MyGoldenNetwork, agence spécialisée dans l’édition de projets web, propose des comparateurs dans diverses thématiques (MonPetitForfait, MaPetiteBox et MaPetiteEnergie) et continue son développement en 2021 en posant les bases de sa nouvelle stratégie de croissance.

MyGoldenNetwork réunit à ce jour de nombreux experts du web marketing et de la communication digitale qui bénéficient d’une expertise unique dans la conception de comparateurs de nouvelle génération. Cette posture permet au groupe de se développer chaque année de manière significative. Cela s’explique principalement par l’approche de l’entreprise qui a su proposer à travers ses différents comparateurs une information complète permettant aux consommateurs de sélectionner des services adaptés à leurs besoins et au meilleur coût dans les secteurs de la téléphonie, de l’internet et désormais de l’énergie.

Quelques grands indicateurs en 2020 :

Plus de 11 millions de visiteurs sur MonPetitForfait ;

; Plus de 7 millions de visiteurs sur MaPetiteBox ;

; Le lancement du comparateur MaPetiteEnergie ;

; La publication de plus de 2000 articles et guides ;

L’intégration de 8 nouveaux collaborateurs ;

D’importants investissements technologiques pour lancer de nouveaux projets.

Sylvain, de MyGoldenNetwork « Nous sommes fiers de cette croissance qui illustre notre capacité à innover et à nous positionner comme un partenaire clé pour les consommateurs qui souhaitent choisir un forfait mobile, un abonnement internet et désormais un contrat d’électricité ou de gaz. Notre compréhension des enjeux liés à ces services, la simplicité de nos outils de comparaison et les articles de sensibilisation que nous éditons sont de précieux atouts qui sont au centre de notre croissance. En 2021, nous allons consolider nos positions sur nos segments existants et lancer de nouveaux projets dans des secteurs porteurs. »