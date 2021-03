AMSTERDAM, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui le lancement de Talking Points, un tout nouveau service qui fournira aux utilisateurs de l'IBFD des commentaires et des analyses de premier plan sur l'actualité la plus récente en matière de fiscalité internationale.



Talking Points présentera un leadership éclairé venu du monde entier sur les principaux développements, actualités et autres sujets fiscaux internationaux importants. Les utilisateurs de l'IBFD bénéficieront d'informations, de réflexions, d'opinions et de points de vue précieux mettant l'actualité en perspective de la part de certains des leaders les plus importants de la fiscalité internationale.

Maarten Goudsmit, directeur de l'édition de l'IBFD, a déclaré : « Nous sommes ravis de lancer ce nouveau format. Talking Points fournira à la communauté fiscale des commentaires et une analyse opportuns et instructifs de l'impact des derniers sujets brûlants sur la pratique quotidienne, par des experts de premier plan du secteur. »

Pour célébrer ce lancement, nous rendrons le premier article Crossing the Digital Services Tax Divide – But Is It Worth the Journey? disponible gratuitement pour l'ensemble de la communauté fiscale. Pour lire l'article, cliquez ici .

Les articles mensuels Talking Points sont mis à la disposition des abonnés disposant d'un accès au Tax News Service (TNS). Pour consulter votre formule, regardez notre présentation du contenu de la collection en ligne ou connectez-vous à votre compte sur la plateforme de recherche fiscale de l'IBFD.

Si vous souhaitez écrire à Talking Points, veuillez contacter Stuart Gibson : S.Gibson@ibfd.org .

Si vous souhaitez consulter le PDF du communiqué de presse, veuillez contacter Phil Windus, coordinateur marketing principal : p.windus@ibfd.org .

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81cf9f8d-00c5-4928-8f0a-2faca2b86537/fr