Correction:

In the announcement published earlier, we have become aware of the following errors, which have been corrected in the announcement below:

The total numbers of own shares owned under the completed and present share buy-back programmes was announced to be 323,500 shares corresponding to 1.1 % of the share capital. The correct number is 223,800 shares corresponding to 0.8 % of the share capital.





Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Other stakeholders

Date 01.03.2021

Share buy-back programme - week 8

The share buy-back programme runs from and including 4 February 2021 up to and including 30 July 2021 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 3 March 2021, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares and thereby the share buy-back programme can continue. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 255 million under a share buy-back programme, see company announcement of 3 February 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



45,700



594,40



27,164,256 22 February 2021 3,700 604,10 2,235,170 23 February 2021 3,700 606.15 2,242,755 24 February 2021 3,200 610.89 1,954,848 25 February 2021 3,200 619.89 1,983,648 26 February 2021 3,700 607.48 2,247,676 Total under the share buy-back programme



63,200



598.55



37,828,353

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

·223,800 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 0.8 % of the company’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO





Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 601 XCSE 20210222 9:19:32.084191 39 601 XCSE 20210222 9:19:32.084225 39 601 XCSE 20210222 9:19:32.084228 22 601 XCSE 20210222 9:19:32.084241 50 601 XCSE 20210222 9:19:32.084289 4 602 XCSE 20210222 9:29:47.190000 151 600 XCSE 20210222 9:36:45.248000 66 600 XCSE 20210222 9:36:45.267000 3 599 XCSE 20210222 9:48:52.676946 20 599 XCSE 20210222 10:09:43.563573 74 602 XCSE 20210222 10:19:46.109000 74 602 XCSE 20210222 10:19:46.128000 74 602 XCSE 20210222 10:19:46.145000 39 602 XCSE 20210222 10:19:46.153000 14 602 XCSE 20210222 10:37:21.150000 21 602 XCSE 20210222 10:37:21.150000 100 602 XCSE 20210222 10:37:21.150000 74 602 XCSE 20210222 10:37:21.168000 126 602 XCSE 20210222 10:37:21.168000 34 602 XCSE 20210222 10:37:21.168000 40 602 XCSE 20210222 10:37:21.168000 49 602 XCSE 20210222 12:34:51.719000 62 601 XCSE 20210222 13:41:03.676000 50 601 XCSE 20210222 13:41:03.676510 62 601 XCSE 20210222 13:50:33.127000 50 601 XCSE 20210222 13:50:33.127560 5 601 XCSE 20210222 13:53:41.487000 50 605 XCSE 20210222 14:52:52.245651 50 605 XCSE 20210222 15:15:12.183146 56 605 XCSE 20210222 15:15:12.183193 75 605 XCSE 20210222 15:15:12.183216 27 605 XCSE 20210222 15:15:12.183258 50 605 XCSE 20210222 15:15:12.183280 82 606 XCSE 20210222 15:45:46.820061 75 606 XCSE 20210222 15:45:46.820061 143 606 XCSE 20210222 15:45:48.880889 50 605 XCSE 20210222 15:46:32.558546 96 605 XCSE 20210222 15:46:32.558553 41 605 XCSE 20210222 15:46:32.558572 11 605 XCSE 20210222 15:46:32.577176 39 605 XCSE 20210222 15:46:32.577206 112 606 XCSE 20210222 16:30:24.227327 1301 606 XCSE 20210222 16:47:42.641536 50 606 XCSE 20210222 16:47:42.641536 650 608 XCSE 20210223 10:24:06.529873 50 608 XCSE 20210223 10:24:06.529873 50 608 XCSE 20210223 10:24:33.102942 75 608 XCSE 20210223 10:24:33.102942 75 608 XCSE 20210223 10:24:33.123341 75 608 XCSE 20210223 10:24:59.116025 112 608 XCSE 20210223 10:24:59.116025 13 608 XCSE 20210223 10:24:59.116025 4 608 XCSE 20210223 10:56:00.133000 51 606 XCSE 20210223 11:07:47.495000 21 605 XCSE 20210223 11:31:11.806000 31 605 XCSE 20210223 11:34:17.569000 30 605 XCSE 20210223 11:43:38.719000 37 605 XCSE 20210223 11:43:38.719000 67 605 XCSE 20210223 11:43:38.719000 54 605 XCSE 20210223 11:43:38.740000 49 604 XCSE 20210223 11:51:30.761000 100 606 XCSE 20210223 12:02:54.783952 75 606 XCSE 20210223 12:02:54.783952 75 606 XCSE 20210223 12:02:54.876307 100 606 XCSE 20210223 12:03:00.552130 75 606 XCSE 20210223 12:03:00.552130 5 606 XCSE 20210223 12:03:00.573685 4 606 XCSE 20210223 12:04:08.614000 100 606 XCSE 20210223 12:39:55.822949 1 606 XCSE 20210223 12:39:55.822949 99 606 XCSE 20210223 12:39:55.885354 26 606 XCSE 20210223 13:18:53.107000 91 606 XCSE 20210223 13:18:53.107000 36 606 XCSE 20210223 13:18:53.107000 49 605 XCSE 20210223 13:51:10.172000 102 604 XCSE 20210223 14:06:30.635000 31 604 XCSE 20210223 14:06:30.635000 8 604 XCSE 20210223 14:06:30.635000 81 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 75 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 36 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 3 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 6 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 49 605 XCSE 20210223 15:12:37.375780 50 603 XCSE 20210223 15:35:20.786004 37 603 XCSE 20210223 15:35:20.786004 163 603 XCSE 20210223 15:35:20.786013 44 606 XCSE 20210223 16:47:42.672059 75 606 XCSE 20210223 16:47:42.672059 94 606 XCSE 20210223 16:47:42.758030 106 606 XCSE 20210223 16:47:42.758140 260 606 XCSE 20210223 16:47:42.761809 200 606 XCSE 20210223 16:47:42.761809 100 611 XCSE 20210224 9:29:37.086427 100 610 XCSE 20210224 9:42:21.998582 36 608 XCSE 20210224 10:13:03.722911 64 608 XCSE 20210224 10:13:03.722920 15 615 XCSE 20210224 11:57:02.727805 24 617 XCSE 20210224 12:39:35.907633 50 617 XCSE 20210224 12:39:35.907727 44 617 XCSE 20210224 12:39:35.907742 50 617 XCSE 20210224 12:39:35.907747 32 617 XCSE 20210224 12:39:35.907853 25 615 XCSE 20210224 12:40:11.133037 40 615 XCSE 20210224 12:40:11.154254 48 615 XCSE 20210224 12:40:41.507285 40 615 XCSE 20210224 12:40:41.507285 32 615 XCSE 20210224 12:44:22.227323 75 613 XCSE 20210224 13:25:09.820619 53 613 XCSE 20210224 13:29:03.582000 3 613 XCSE 20210224 13:37:00.425170 3 613 XCSE 20210224 13:59:02.976157 10 613 XCSE 20210224 14:24:27.547022 25 613 XCSE 20210224 14:34:25.244972 10 613 XCSE 20210224 14:36:09.982650 121 613 XCSE 20210224 14:36:09.982684 50 611 XCSE 20210224 14:49:51.535351 82 611 XCSE 20210224 14:49:51.552642 50 611 XCSE 20210224 14:49:51.552642 6 611 XCSE 20210224 14:49:51.555518 44 611 XCSE 20210224 14:49:51.555545 180 611 XCSE 20210224 14:49:51.555570 50 611 XCSE 20210224 14:49:51.576109 38 611 XCSE 20210224 14:49:51.595795 75 610 XCSE 20210224 14:51:08.047422 25 610 XCSE 20210224 14:51:08.047422 2 610 XCSE 20210224 14:51:08.047422 35 610 XCSE 20210224 14:51:08.047422 363 610 XCSE 20210224 14:51:08.047456 9 610 XCSE 20210224 14:51:17.673631 11 610 XCSE 20210224 14:55:50.779122 8 610 XCSE 20210224 14:57:14.781389 15 610 XCSE 20210224 14:59:01.792950 157 610 XCSE 20210224 15:02:35.327791 11 611 XCSE 20210224 15:40:06.917035 7 611 XCSE 20210224 15:40:10.644580 3 611 XCSE 20210224 15:40:12.501366 120 611 XCSE 20210224 15:40:26.481678 9 611 XCSE 20210224 15:40:26.481712 200 610 XCSE 20210224 15:51:17.217915 192 608 XCSE 20210224 16:08:56.150110 8 608 XCSE 20210224 16:08:56.150116 40 608 XCSE 20210224 16:12:47.880647 30 608 XCSE 20210224 16:12:47.880647 65 608 XCSE 20210224 16:12:47.880647 15 608 XCSE 20210224 16:12:47.880647 95 609 XCSE 20210224 16:45:17.248894 75 609 XCSE 20210224 16:45:17.248894 13 609 XCSE 20210224 16:45:17.269269 54 609 XCSE 20210224 16:45:17.269381 54 609 XCSE 20210224 16:45:23.063017 9 609 XCSE 20210224 16:45:25.288020 77 614 XCSE 20210225 9:20:40.680391 23 614 XCSE 20210225 9:20:40.680413 75 618 XCSE 20210225 9:40:02.609788 25 618 XCSE 20210225 9:40:02.609788 96 623 XCSE 20210225 10:42:31.332274 54 623 XCSE 20210225 10:42:31.332274 66 622 XCSE 20210225 12:18:35.744693 84 622 XCSE 20210225 12:18:35.744717 11 623 XCSE 20210225 12:34:20.989849 20 623 XCSE 20210225 12:34:20.989849 73 623 XCSE 20210225 12:34:20.989849 38 623 XCSE 20210225 12:34:20.989849 12 623 XCSE 20210225 12:34:20.989849 146 623 XCSE 20210225 12:34:20.989885 200 621 XCSE 20210225 12:34:44.207051 400 621 XCSE 20210225 12:35:01.765412 50 620 XCSE 20210225 14:22:43.164286 190 620 XCSE 20210225 14:22:43.164286 37 622 XCSE 20210225 15:14:36.356361 20 622 XCSE 20210225 15:14:36.356361 143 622 XCSE 20210225 15:14:36.356387 210 621 XCSE 20210225 15:14:47.668484 150 621 XCSE 20210225 15:15:42.394380 200 618 XCSE 20210225 15:27:59.539398 100 618 XCSE 20210225 15:33:15.225995 150 618 XCSE 20210225 16:27:39.250283 100 618 XCSE 20210225 16:31:31.660022 100 617 XCSE 20210225 16:41:31.729749 100 616 XCSE 20210225 16:41:51.643448 75 617 XCSE 20210225 16:46:20.980494 100 617 XCSE 20210225 16:46:20.980494 32 617 XCSE 20210225 16:46:20.980494 12 617 XCSE 20210225 16:46:20.980494 31 617 XCSE 20210225 16:46:20.980494 4 615 XCSE 20210226 9:02:53.779000 51 613 XCSE 20210226 9:05:05.970000 4 613 XCSE 20210226 9:06:33.863084 96 613 XCSE 20210226 9:06:33.863090 100 613 XCSE 20210226 9:07:06.383700 150 613 XCSE 20210226 9:24:19.298788 100 612 XCSE 20210226 9:42:11.709887 200 612 XCSE 20210226 10:08:16.064948 200 612 XCSE 20210226 10:58:54.219720 400 610 XCSE 20210226 10:58:54.631602 100 610 XCSE 20210226 10:58:54.631602 49 609 XCSE 20210226 12:14:06.223000 35 607 XCSE 20210226 12:21:02.353000 32 607 XCSE 20210226 12:21:02.370000 18 607 XCSE 20210226 12:21:02.370000 50 607 XCSE 20210226 12:21:02.388000 3 607 XCSE 20210226 12:21:08.694000 14 607 XCSE 20210226 12:21:08.694000 15 607 XCSE 20210226 12:21:08.796000 20 607 XCSE 20210226 12:31:35.757000 18 607 XCSE 20210226 12:32:12.123000 15 607 XCSE 20210226 12:32:12.140000 54 606 XCSE 20210226 12:42:36.298000 147 606 XCSE 20210226 12:42:36.298000 56 606 XCSE 20210226 13:10:47.693000 25 606 XCSE 20210226 13:11:29.426000 5 606 XCSE 20210226 13:11:30.661000 26 606 XCSE 20210226 13:12:00.596000 24 606 XCSE 20210226 13:12:00.641000 50 605 XCSE 20210226 13:57:01.001000 116 605 XCSE 20210226 14:07:35.124000 13 604 XCSE 20210226 14:15:01.375000 44 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 24 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 3 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 23 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 45 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 48 605 XCSE 20210226 15:19:36.073000 40 604 XCSE 20210226 15:21:02.044000 118 604 XCSE 20210226 15:35:19.416000 18 604 XCSE 20210226 15:35:19.416000 135 604 XCSE 20210226 16:06:15.198000 39 604 XCSE 20210226 16:06:15.198000 25 604 XCSE 20210226 16:06:15.216000 41 604 XCSE 20210226 16:06:15.307000 69 604 XCSE 20210226 16:09:40.110000 75 604 XCSE 20210226 16:19:43.022858 19 604 XCSE 20210226 16:19:43.022858 8 604 XCSE 20210226 16:19:43.022858 15 604 XCSE 20210226 16:19:43.022872 33 604 XCSE 20210226 16:19:43.022908 10 604 XCSE 20210226 16:19:43.022938 6 604 XCSE 20210226 16:19:43.040880 100 604 XCSE 20210226 16:19:43.043539 27 604 XCSE 20210226 16:19:43.043573 7 604 XCSE 20210226 16:19:43.043591 21 603 XCSE 20210226 16:20:45.581000 28 603 XCSE 20210226 16:20:45.581000 112 603 XCSE 20210226 16:20:45.581000 5 603 XCSE 20210226 16:20:45.581000 12 603 XCSE 20210226 16:20:45.581000 43 603 XCSE 20210226 16:20:45.582000 22 605 XCSE 20210226 16:45:38.747577 75 605 XCSE 20210226 16:45:38.747577 10 605 XCSE 20210226 16:45:38.747577 210 606 XCSE 20210226 16:45:53.776746

Attachment