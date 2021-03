Paris, France, le 1er mars 2021 - Atos annonce aujourd'hui être classé parmi les leaders dans le rapport du cabinet d’études Technology Business Research Inc (TBR) dédié au marché de l’informatique quantique1. Atos s’est notamment distingué par sa capacité à accélérer l’exploration et le développement des algorithmes quantiques, une composante centrale de la stratégie du Groupe visant à faire émerger des cas d’usage industriels afin d’offrir rapidement les premiers bénéfices concrets de cette technologie.

Le rapport souligne notamment le pragmatisme de l’approche d’Atos en matière d’informatique quantique, qui donne la priorité aux besoins et attentes des utilisateurs. Pour cela, Atos se concentre sur le développement d'accélérateurs quantiques destinés à équiper des systèmes de calcul haute performance (HPC) de prochaine génération. TBR salue également la contribution d’Atos à la création d'un écosystème riche, au travers de partenariats avec des startups ou des leaders industriels tels que IQM , Pasqal , Total ou EDF et de sa contribution à plusieurs programmes européens, notamment le projet NEASQC (NExt ApplicationS of Quantum Computing).

« La course à la construction du premier ordinateur quantique économiquement viable incite à mobiliser l’attention et les ressources sur les développements matériels. Atos a été une force motrice en Europe pour orienter le marché vers un équilibre plus durable, où l'exploration des algorithmes quantiques et l'avancement des cas d'usage industriels sont tout aussi importants. Le Groupe met en place un ensemble unique de ressources qui ont l’avantage de reposer sur une approche de l'informatique quantique neutre vis-à-vis du matériel, comme en témoignent l’Atos Quantum Learning Machine, son outil gratuit myQLM pour la programmation quantique et sa récente métrique universelle Q-score . Tous ces éléments joueront un rôle essentiel pour aider un nombre croissant de leaders technologiques, d'industriels, de chercheurs et de gouvernements à atteindre la supériorité quantique », a déclaré Stephanie Long, analyste senior pour l'informatique quantique, TBR.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme un acteur de premier plan dans le domaine de l'informatique quantique. Non seulement le rapport de TBR valide notre capacité à aider efficacement nos clients à se préparer à la prochaine ère quantique, en facilitant l’exploration des technologies et algorithmes, mais il soutient également notre vision, axée sur la production rapide de résultats tangibles. Nous nous réjouissons de rapprocher l'informatique quantique de ses futurs utilisateurs », a déclaré Pierre Barnabé, Directeur des activités Big Data & Cybersécurité chez Atos.

