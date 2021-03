March 01, 2021 06:00 ET

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 1.3.2021 KLO 13.00

Enento Groupin uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin

Yhteensä 27 795 uutta osaketta merkittiin vastikkeetta Enento Group Oyj:n avainhenkilöille suunnatussa osakeannissa.

Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2021. Rekisteröinnin jälkeen yhtiön osakkeiden lukumäärä on yhteensä 24 034 856 osaketta.

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien 1.3.2021.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa yhdessä nykyisten osakkeiden kanssa 2.3.2021.

ENENTO GROUP OYJ

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 425 henkilöä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 151,3 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.