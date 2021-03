Plus que jamais, nous nous trouvons à un tournant majeur dans nos modes de vie quotidiens. Dans ce contexte, de nouveaux enjeux sociétaux émergent et nous amènent à prendre des décisions structurantes qui vont profondément faire évoluer nos habitudes et manières de consommer. La notion d’environnement et d’écologie s’est rapidement positionnée au centre du débat et commence à changer les mentalités : développement de l’électrique au profit du thermique, énergies propres, autoconsommation, les exemples sont nombreux. Plus qu’une simple intention, cette dynamique de fond est notamment soutenue par l’État qui, dans son grand plan de relance et de soutien à l’économie, accorde une part importante de son budget à la notion de transition énergétique.

Quels enjeux sont liés à la modification de nos consommations d’énergie

Il existe à ce sujet de nombreuses réponses : remplacement des ressources fossiles qui se raréfient, recherche d’indépendance énergétique, etc. Pour autant, un axe clé de cette révolution semble largement être guidé par des enjeux sociétaux parmi lesquels une recherche de mieux vivre est une composante centrale. Ainsi, l’accès à l’énergie reste encore une vraie problématique pour nombre de foyers qui se privent de cette ressource précieuse et à la base d’une « vie normale ». En effet, se chauffer, éclairer, faire fonctionner ses appareils ménagers sont encore un luxe pour nombre de ménages. La précarité énergétique n’est donc pas une vue de l’esprit qui concerne certains pays en développement. Elle est en fait une réalité concrète pour des milliers de foyers en France.

Repenser l’habitat d’aujourd’hui et de demain

Une chose est sûre, avant de pouvoir se projeter à long terme et mettre fin à ce fléau que représente la précarité énergétique, il convient d’agir sur le parc immobilier actuel. Bien entendu, il existe de premiers mécanismes qui permettent d’accéder à des aides pour faire évoluer son logement et mettre en place de premiers éléments pour lutter contre la précarité énergétique, mais il faut accélérer et surtout faire connaitre aux ménages leurs droits pour être accompagnés dans ces projets.

Ce point est d’autant plus important pour les ménages précaires qui ne disposent pas toujours d’une bonne connaissance des possibilités qui leur sont offertes et qui se sentent souvent délaissés. Pourtant, faire isoler son habitation, déployer du matériel de chauffage, etc., sont autant de possibilités qui leurs sont offertes et auxquelles ils ont droit sans avoir à engager des ressources importantes.

On ne peut que se féliciter de ces dispositifs soutenus par l’État, mais il faut aller encore plus loin pour les faire connaitre, faciliter leur accès aux plus démunis et lancer de nouvelles aides qui donneront un nouveau départ à la lutte contre la précarité énergétique. Au regard du plan de relance présenté ces derniers mois par le gouvernement et de l’urgence sociale qui s’exprime au quotidien dans notre pays nous devrions assister ces prochains mois à un véritable bigbang dans la lutte contre la précarité énergétique.

Par David Bismuth, Directeur général Eco Environnement