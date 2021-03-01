由Koch Disruptive Technologies领投，NVIDIA增持股份，旨在进行可提高数据性能、提供前所未有的可扩展性的改变游戏规则的技术投资

加州圣何塞, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技术创新公司 Pliops 今天宣布完成一轮6500万美元的超额认购融资，该轮融资由 Koch Disruptive Technologies （KDT）领投。所有现有投资方均参与了此次融资，其中包括 State of Mind Ventures（SOMV） 、 Viola Ventures 、 Intel Capital 、 SoftBank Ventures Asia 、 Expon Capital 、 Western Digital 、 Xilinx 和 Sweetwood Capital ， NVIDIA 增持股份。此次新一轮融资确立了Pliops的目标：为企业和云客户提供改变游戏规则的价值。



此笔融资将用于以更多方式实现Pliops的存储处理器所承诺的目标：为更多客户提供更高水平的规模、速度和成本效益。这款存储处理器是一种部署在PCIe卡形状因子的硬件支持存储引擎或作为一种云服务，能以指数方式改善成本、性能和耐用性，从而释放SSD存储的全部潜力。Pliops通过其存储处理器，显著提高了数据中心内数据密集型应用程序的处理速度。

KDT董事总经理Eli Groner说：“Pliops正在有效地重塑这种方法，以便在一个庞大且不断扩张的市场中应对某种最关键的数据密集型挑战。Pliops技术不仅对当今的工作负载，而且对未来的新兴工作负载均具有广泛的适用性。”

为了实现在数据中心内彻底改变管理数据和存储方式的使命，该公司计划在2021年底之前将其技术扩展到新用例中，扩展其产品线，并使公司规模翻一番。Pliops已 在全球范围内扩展了高管团队 ，并将在进入下一阶段时增加资源：实现其存储处理器广泛的可用性并为大量现有客户扩展价值。

对于Pliops而言，至关重要的是通过以多种形式交付解决方案而使更多客户得到帮助。无论是在本地、云端、与客户产品整合还是内置到ASIC中，Pliops都与寻求提高各种数据密集型工作负载速度的云服务提供商和更广泛的企业细分市场领先者合作。

NVIDIA的投资高级副总裁Nimrod Gindi表示：“Pliops技术提高了增长最快工作负载的速度，从而推动了在数据中心内提高计算和存储性能的需求。将NVIDIA数据中心GPU和DPU产品线与Pliops的存储处理器相结合，以提供提高了速度的云和机器学习解决方案，将为我们的客户提供卓越的性能和效率。”

尽管已经对有效数据结构和动态容量管理等基本问题进行了多年研究，但Pliops新颖的硬件和软件组合方法已激励数据存储和处理领域的领导者向该公司投资。同样，很多最大云数据中心提供商和用户、以及Percona、SAKURA Internet和Intel等领先的存储创新企业，都公开承认Pliops创新的潜在影响，并正在作为客户和合作伙伴进行合作。

Pliops创始人兼首席执行官Uri Beitler表示：“KDT致力于在具有巨大市场潜力的颠覆性技术上大举投资，这与我们目前在Pliops所做的事情完全契合。随着数据存储以及处理数据的计算需求以指数级增长，现有方法相形见绌。我们的解决方案采用了一种新方法，可以在数据中心内实现前所未有的可扩展性。此外，有NVIDIA一样重要的合作伙伴增加对Pliops的投资象征着巨大的信心。我们致力于充分发挥我们技术的最大潜力，并期待着与我们的投资方和客户建立长期战略合作关系。”

关于Pliops

Pliops于2017年成立，是一家技术创新公司，致力于提高数据中心运行速度和效率。Pliops存储平台是以数据为中心时代的基本构建模块，可以解决数据存储的指数级增长问题，以及由此产生的后续计算处理要求。Pliops采用获得专利的创新型数据结构和算法来消除数据扩大问题，并实现始终如一的高I/O性能、容量和耐用性，只需很小部分的计算负载和功耗即可达到最快100倍的数据访问速度。Pliops最近被 CRN 评为2020年最热门十家半导体初创公司之一，其存储处理器正在销往所选客户。迄今为止，公司已从全球领先的投资方筹得1.15亿美元，这些投资方包括State of Mind Ventures、Viola Ventures、Intel Capital、KDT、SoftBank Ventures Asia、NVIDIA、Expon Capital、Western Digital、Xilinx和Sweetwood Capital。

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