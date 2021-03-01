在 Koch Disruptive Technologies 和 NVIDIA 擴大份額的領導下，對改變遊戲規則的技術進行了投資，旨在提高數據性能，提供前所未有的可擴展性



加州聖荷西, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技術創新者 Pliops 今天宣佈，已經完成由 Koch Disruptive Technologies (KDT) 率領的 6,500 萬美元超額認購融資階段。所有現有投資者，包括 State of Mind Ventures (SOMV) 、 Viola Ventures 、 Intel Capital 、 SoftBank Ventures Asia 、 Expon Capital 、 Western Digital 、 Xilinx 及 Sweetwood Capital 均有參與，而 NVIDIA 更增加其股份。這則消息將協助 Pliops 實現其目標：為企業和雲端客戶提供改變遊戲規則的價值。

這項投資將用於以更多方式將 Pliops 儲存處理器所承諾的規模、速度和成本效益提高至新的水平，並向更多客戶提供。儲存處理器以 PCIe 卡形式或作為雲端服務部署，具有硬件功能，可以透過顯著降低成本、提高性能和耐用性來充分發揮 SSD 儲存的潛力。透過其儲存處理器，Pliops 大幅加快數據中心的數據密集型應用的處理速度。

KDT 董事總經理 Eli Groner 表示：「Pliops 正有效重塑這種方法，以應對龐大且不斷擴展市場中最關鍵的數據密集型挑戰。Pliops 技術廣泛適用於當今的工作負載及未來的新興工作負載。」

為了履行徹底改變數據中心的數據和儲存管理方式的使命，公司計劃在 2021 年底前將其技術擴展至新的用例、擴大其產品線，並使公司規模擴大一倍。Pliops 已在 全球擴展了其執行團隊 ，並且在進入下一階段時增加其資源，以實現其儲存處理器的廣泛可用性，並為其令人印象深刻的現有客戶帶來更多價值。

對於 Pliops 而言，至關重要的是透過多種形式交付其解決方案，從而使更多客戶受益。無論是在內部、雲端、與客戶產品整合，還是在 ASIC 中內置，Pliops 都與雲端服務供應商和更廣泛企業市場領域的領導者合作，以尋求加速各種數據密集型工作負載。

NVIDIA 投資高級副總裁 Nimrod Gindi 指出：「Pliops 技術加速增長最快的工作負載，從而推動對數據中心更高的運算和儲存性能的需求。將 NVIDIA 數據中心 GPU 和 DPU 產品系列與 Pliops 的儲存處理器結合，以提供加速的雲端和機器學習解決方案，將為我們的客戶提供卓越的性能和效率。」

儘管高效數據結構和動態容量管理等基本問題已被研究多年，但 Pliops 新穎的軟硬件結合方法鼓勵數據儲存和處理領域的領導者向公司投資。同樣，許多最大的雲端數據中心供應商和用戶，以及 Percona、SAKURA internet 及 Intel 等領先的儲存創新者，都公開認同 Pliops 創新的潛在影響，並作為客戶和合作夥伴與之合作。

Pliops 創始人兼行政總裁 Uri Beitler 指出：「KDT 致力在具有巨大市場潛力的顛覆性技術上大舉投資，這與我們在 Pliops 所做的工作完全吻合。隨著數據儲存以及處理該數據的運算需求呈指數級增長，現用方法變得不足。我們的解決方案採用了新方法，可實現數據中心前所未有的可擴展性。此外，NVIDIA 這樣重要的合作夥伴增加對 Pliops 的投資，顯示出對我們極大的信心。我們致力發展我們的技術，以充分發揮其潛力，並期待與投資者和客戶建立長期的策略合作夥伴關係。」

關於 Pliops

Pliops 成立於 2017 年，是致力使數據中心運行得更快、更高效的技術創新者。Pliops 儲存平台是以數據為本的時代的基石，可以應對數據儲存的指數級增長，以及由此產生的後續運算處理要求。Pliops 使用獲得專利的創新數據結構和演算法來消除數據放大並實現始終如一的高 I/O 性能、容量和耐用性，只需小部分運算負載和功耗即可達到最高 100 倍的數據存取速度。Pliops 最近獲 CRN 評為 2020 年最熱門的十家半導體初創公司之一，其儲存處理器正向特定客戶發貨。迄今為止，公司已經從領先的全球投資者籌集 1.15 億美元，其中包括 State of Mind Ventures、Viola Ventures、Intel Capital、KDT、SoftBank Ventures Asia、NVIDIA、Expon Capital、Western Digital、Xilinx 和 Sweetwood Capital。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.pliops.com 或在 Twitter 和 LinkedIn 上聯繫。

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