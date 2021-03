German High Street Properties A/S

Værdireguleringer pr. 31.12.2020 og præcisering af forventninger for regnskabsåret 2020

Charlottenlund, den 1. marts 2021

Meddelelse nr. 215

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger

Ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH har vurderet GHSP- koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 100 mio., hvilket giver en positiv værdiregulering på EUR 3 mio. i årsregnskabet 2020 i forhold til 3. kvartalsregnskab 2020.

Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2019:

Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 109,5 mio. pr. 31.12.2019

Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 97,0 mio. pr. 31.3.2020

Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 97,0 mio. pr. 30.6.2020

Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 97,0 mio. pr. 30.9.2020

Tyske ejendomme værdiansættelse EUR 100,0 mio. pr. 31.12.2020

Årsagen til stigningen fra 3. kvartal er, at selskabet nu har en mere præcis vurdering af lejesituationen end den vurdering der var gældende pr. 30.9.2020.

Den svenske ejendom har et stabilt cash flow og der er ingen ændringer af forudsætningerne for det fremtidige cash flow, hvorfor der ikke er nogen værdiregulering af den svenske ejendom. Der vil dog være en mindre negativ valutakursregulering i forhold til 31.12.2019.

Selskabet har i 3. kvartalsregnskabet udmeldt et resultat før værdireguleringer og skat i intervallet EUR 1,6 – 1,9 mio. for regnskabsåret 2020. Selskabet forventer at resultat ligger i den høje ende af intervallet.

Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2020 den 31. marts 2021.

