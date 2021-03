Rovio Entertainment Oyj Pörssitiedote 1.3.2021 klo 14.45



Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2018

Rovio Entertainment Oyj:n vuoden 2018 optio-ohjelman optio-oikeuksilla on 23.10.2020 – 09.02.2021 välisenä aikana merkitty yhteensä 137 069 Rovion osaketta. Optio-oikeuksilla 2018A on merkitty 127 286 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 5,08 euroa ja optio-oikeudella 2018B on merkitty 9 783 yhtiön uutta osaketta merkintähintaan 5,26. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, yhteensä 698 071,46 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta Rovio Entertainment Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 81 465 659 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 1.3.2021. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 2.3.2021 alkaen.

ROVIO ENTERTAINMENT OY

Rene Lindell, talousjohtaja

