MONTRÉAL, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la signature d’ententes d’option et d’acquisition avec une société privée et des prospecteurs, visant l’acquisition d’une participation de 100 % dans le projet nickélifère du Lac Édouard (« Lac Édouard » ou la « propriété »), situé à 40 km au nord-est de la ville de La Tuque au Québec, et à 125 km au nord-ouest de la ville de Québec. Le site est accessible par une route pavée et englobe un important corps mafique-ultramafique minéralisé en nickel-cuivre, où les derniers travaux de forage remontent à 1971 et qui présente un excellent potentiel d’exploration.



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce nouveau projet de nickel-cuivre de la Société, en terrain peu exploré, particulièrement à la lumière de la hausse des prix du nickel et du cuivre et de la forte demande projetée pour le nickel dans le cadre d’une économie en décarbonisation. Le système du Lac Édouard n’a pas été vérifié par forage depuis 1971, contient de la minéralisation en sulfures à haute teneur en nickel, et cadre très bien avec un modèle métallogénique de type Voisey’s Bay. Fait important à noter, la zone nourricière du système minéralisé n’a jamais été identifiée, et le système reste ouvert en direction du pendage au nord, ainsi qu’à l’est. De plus, la minéralisation historique n’a jamais été analysée pour le platine, le palladium ni le cobalt. Les extensions et les zones nourricières potentielles seront vérifiées par forage dès que nous aurons les permis en main, au cours des 2 ou 3 prochains mois. »

Survol de la propriété du Lac Édouard

La propriété est constituée de 33 claims couvrant une superficie totale de 1 838,5 hectares (18,4 kilomètres carrés), est accessible par une route pavée et est située dans le domaine géologique de Portneuf (Province géologique du Grenville). De la minéralisation en nickel à faible profondeur a été découverte en 1966 et la propriété a fait l’objet de travaux de forage entre 1967 et 1971 (total de 54 sondages peu profonds), définissant un petit gîte de nickel qui a été évalué plus en détail lors de l’extraction d’une petite fosse en 1972-1973. Tous les sondages étaient peu profonds (profondeur verticale maximale de 150 mètres) et les meilleures intersections de forages historiques (fichiers statutaires du MRNQ) comprennent les valeurs suivantes :

Sondage Longueur (m) Ni (%) Cu (%) B2 6,4 2,00 0,51 B4 13,1 2,31 0,56 B3 14,3 1,33 0,52 B66-707 27,3 1,34 0,55

Cibles d’exploration

Les registres historiques indiquent qu’aucune analyse n’a été faite pour le cobalt ni pour le platine-palladium, et que tous les sondages sont regroupés à l’intérieur d’une petite superficie mesurant 330 par 300 mètres.

Une modélisation géologique en 3D indique que le système intrusif principal est ouvert vers le nord (en direction du pendage) ainsi que vers l’est, et un levé géophysique aéroporté réalisé en 2007 indique la présence de conducteurs EM s’étirant vers l’est à partir du corps minéralisé connu.

Les levés géochimiques de ruisseaux du gouvernement du Québec indiquent des valeurs anomales allant jusqu’à 400 ppm Ni dans les sédiments, situées à 1 100 mètres au nord du gîte. De plus, d’autres intrusions ultramafiques minéralisés présents sur la propriété n’ont jamais été vérifiés par forage.

La propriété est considérée hautement favorable puisqu’elle englobe des intrusions litées incluant de la webstérite avec un peu de harzburgite et de norite, ainsi que de la minéralisation à haute teneur (3 à 4 % Ni dans 100 % sulfures équivalents). Un modèle métallogénique de type Voisey’s Bay peut aisément s’appliquer sur cette propriété où des corps mafiques-ultramafiques tardi-tectoniques fertiles recoupent d’anciens terranes de gneiss/migmatite contenant des sulfures, qui ont présumément été alimentés par des conduits de magmas minéralisés plus profonds (chonolites).

Modalités d’option et d’acquisition (tous les montants sont en dollars canadiens)

Brunswick a pris une option sur 25 claims couvrant une superficie de 1 374,5 hectares auprès de Ressources Tectonic inc. L’option permet à BRW d’acquérir une participation de 100 % dans la propriété sur une période de trois ans en contrepartie de paiements en espèces totalisant 170 000 $ et de dépenses d’exploration totalisant 500 000 $, selon les conditions suivantes :

À la clôture de l’entente officielle, Exploration Brunswick fera un paiement de 15 000 $;

Au premier anniversaire de la clôture, Exploration Brunswick fera un paiement de 45 000 $ et aura engagé 100 000 $ en travaux d’exploration;

Au deuxième anniversaire de la clôture, Exploration Brunswick fera un paiement de 50 000 $ et aura engagé 150 000 $ de plus en travaux d’exploration;

Au troisième anniversaire de la clôture, Exploration Brunswick fera un paiement de 60 000 $ et aura engagé 250 000 $ de plus en travaux d’exploration.

Cet échéancier peut être devancé à la discrétion de BRW. BRW a aussi accordé une redevance de deux pour cent (2 %) NSR sur les claims assujettis à l’entente d’option. La première moitié (1 %) de la redevance peut être rachetée suivant le paiement, par BRW au vendeur de l’option, d’une somme de 1 500 000 $. BRW conserve un premier droit de rachat sur la deuxième moitié de la redevance.

Par ailleurs, la Société a fait l’acquisition d’une participation de 100 % dans 8 claims périphériques à la propriété sous option (totalisant 464 hectares), auprès de prospecteurs locaux pour une contrepartie de 14 400 $ en espèces. BRW a aussi accordé une redevance de deux pour cent (2 %) NSR sur les claims acquis. La première moitié (1 %) de la redevance peut être rachetée suivant le paiement, par BRW aux vendeurs, d’une somme de 1 000 000 $. La deuxième moitié de la redevance peut être rachetée pour la somme de 2 000 000 $. Si BRW choisit de faire les deux paiements, elle aura racheté la totalité de la redevance sur les 8 claims acquis.

Mise à jour corporative

Exploration Brunswick aimerait annoncer qu’un site web pour l’entreprise est désormais disponible à l’adresse : www.brwexplo.ca. De plus, à la demande de la Bourse TSXV, la société confirme que le nombre d’actions accréditives émises le 18 décembre 2020 lors du placement privé de la société était 9 082 344 actions accréditives au prix de 0,22 $ par action accréditive, pour un produit brut de 1 998 116 $ au lieu de 9 122 344 actions accréditives, pour un produit brut de 2 006 916 $, tel qu’annoncé dans le communiqué de presse de la société en date du 21 décembre 2020.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Robert Wares, géo., chef de la direction d’Exploration Brunswick.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., fait partie du Groupe Osisko et est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société a vendu tous ses actifs africains et se concentre désormais sur l’exploration et le développement de propriétés pour l’or et les métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), des projets de métaux de base de type SMV dans le camp de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi), et le nouveau projet de nickel-cuivre du Lac Édouard au Québec.

Relations avec les investisseurs/Demandes d’information

M. Killian Charles, président (kcharles@BRWexplo.com).

