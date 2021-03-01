美国加利福尼亚州红木城和中国武汉, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凯瑞康宁今天宣布，任命Glen Giovannetti为公司董事会成员。Giovannetti先生曾在全球四大会计师事务所安永工作36年，担任高级合伙人和全球生命科学部门负责人。



凯瑞康宁总裁兼首席执行官Leonard Blum表示：“我们非常欢迎Giovannetti先生加入凯瑞康宁董事会。他的专业意见将为凯瑞康宁带来重要价值。我们努力依循其领导过的许多新兴成长型公司的道路，保持稳健财务管控，绩效达成和股东回报，实现行业领先地位。”

Giovannetti先生表示："我很高兴能在凯瑞康宁关键成长阶段加入董事会，并成为大型制药和生物技术领域，特别是在中枢神经系统药物新药设计、开发、生产制造和商业化方面具有丰富经验的团队一员。我期待贡献成功经验以帮助凯瑞康宁在研发管线、融资和企业发展上达到既定目标。

在安永会计师事务所任职期间，Giovannetti先生成为行业专家并获得多方高度评价。他提供支持的客户团队遍布美国、中国以及欧洲、印度、日本和巴西等国家和地区。参与众多企业的IPO及后续股票发行，同时为企业并购重组和拆分提供咨询服务。曾是生物技术创新组织 （BIO） 的董事会成员，目前担任非营利机构Life Science Cares和生物技术公司Teon董事会成员。同时，Giovannetti先生也是他母校Linfield大学董事会成员。Giovannetti先生发表了多篇文章，是《生物工艺管理：在数字时代从科学到市场》一书的合著者。

关于凯瑞康宁

凯瑞康宁(XWPharma，曾用名XW Laboratories)是一家专注于研究和开发治疗中枢神经系统疾病的药物研发公司。凯瑞康宁发挥其独特的药物研发平台优势开发具有差异性的创新药物，以满足中枢神经系统疾病患者的需求。XW10172是一个在临床阶段开发的每日一次的长效GABA B 受体激动剂，其主要功能是调节病人睡眠时间周期，从而达到治疗嗜睡症和包括帕金森病等神经退行性疾病引起的睡眠障碍。XW10508是基于谷氨酸NMDA受体拮抗和AMPA受体激活双向促动作用并具有潜在滥用威慑性能的每日一次口服临床候选化合物，用于治疗重度抑郁症和慢性疼痛。

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