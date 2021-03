美國加利福尼亞州紅木城和中國武漢, March 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 凱瑞康寧今天宣佈,任命Glen Giovannetti為公司董事會成員。Giovannetti先生曾在全球四大會計師事務所安永服務36年,擔任高級合夥人和全球生命科學部門負責人。



凱瑞康寧總裁兼總經理Leonard Blum表示:“我們非常歡迎Giovannetti先生加入凱瑞康寧董事會。他的專業意見將為凱瑞康寧帶來重要價值,我們努力依循著其領導的新興成長型公司的道路,保持穩健財務管控、績效達成和股東回報,實現行業領先地位。”

Giovannetti先生表示:"我很高興能在凱瑞康寧關鍵成長階段加入董事會,並成為在大型製藥和生物技術領域,特別是在中樞神經系統藥物新藥設計、開發、生產製造和商業化方面具有豐富經驗的團隊一員。我期待貢獻成功經驗以協助凱瑞康寧於產品進程、融資和企業發展上達成目標。"

在安永會計師事務所任職期間,Giovannetti先生成為產業專家並獲得多方高度評價。他提供支援的客戶團隊遍佈美國、中國以及歐洲、印度、日本和巴西等國家和地區。參與眾多企業的IPO及後續股票發行,同時為企業併購、重組和拆分提供專業諮詢服務。曾是生物技術創新組織 (BIO) 的董事會成員,目前擔任非營利机构Life Science Cares和生物技術公司Teon董事會成員。同時,Giovannetti先生也是他母校Linfield大學董事會成員。Giovannetti先生發表了多篇文章,是《Managing Biotechnology: From Science to Market in the Digital Age》一書的合著者。

關於凱瑞康寧

凱瑞康寧(XWPharma) 是一家專注於研究和開發治療中樞神經系統疾病的藥物研發公司。凱瑞康寧發揮其獨特的藥物研發平臺優勢開發具有差異性創新藥物,以滿足中樞神經系統疾病患者的需求。XW10172是一個在臨床階段開發的每日一次的長效GABAB受體激動劑,其主要功能是調節病人睡眠時間周期,從而達到治療嗜睡症和包括帕金森氏症等神經退化性疾病所引起的睡眠障礙。XW10508是基於谷氨酸NMDA受體拮抗和AMPA受體活化雙向促動作用,並具有潛在濫用威懾性能的每日一次口服臨床候選藥物,將被用於治療重度憂鬱症和慢性疼痛。

