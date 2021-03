MONTRÉAL, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Christian Trudeau à titre de président du conseil d’administration de la Société en remplacement de M. Michel Guay qui occupait le poste en intérim. Cette nouvelle fait suite à son élection à titre d’administrateur lors de la dernière assemblée générale annuelle des actionnaires, tel qu’annoncé dans un communiqué de presse daté du 19 janvier 2021. M. Michel Guay Président et chef de la direction de la Société demeure administrateur. « Nous souhaitons la bienvenue à M. Christian Trudeau au sein de ses nouvelles fonctions et le remercions d’avance pour sa grande contribution à venir », a d’ailleurs déclaré M. Michel Guay.



M. Trudeau est actuellement le président et fondateur de Services Conseils Optimista inc., un groupe d’experts-conseils en gestion et en alignement stratégique qui accompagne les entrepreneurs dans la recherche de financement, le processus de négociation avec les investisseurs ainsi que dans l’analyse et l’implantation des stratégies de croissance. M. Trudeau a aussi agi à titre de président de plusieurs grandes entreprises au cours des 25 dernières années, notamment chez BCE Emergis, Airmedic, TC Interactif (division de Transcontinental), Centria Commerce. Reconnu par ses pairs pour être un visionnaire stratégique, sa feuille de route témoigne de ses aptitudes à ouvrir de nouveaux marchés et à surpasser les objectifs établis lors des périodes de transformation d’entreprises.

M. Trudeau a débuté sa carrière à la Bourse de Montréal, où il a occupé différents postes, dont celui de Premier Vice-président des Technologies de l’information. M. Trudeau est actuellement membre de plusieurs conseils d’administration d’entreprises oeuvrant dans le secteur des technologies de l’information. Également très engagé dans la communauté, M. Trudeau a siégé sur plusieurs conseils d’administration de Fondations et participé à de nombreuses levées de fonds. M. Trudeau détient un diplôme de premier cycle en Technologies de l’Information de l’Université Laval et un MBA de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC).

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est une entreprise du secteur des technologies, propriétaire de plusieurs plateformes technologiques reconnues telles que VoxTel, Option.vote, Bloomed et Séméon. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation. Bloomed est une plateforme en nuage (« cloud computing ») de gestion des données (« smart data ») sur les consommateurs et leurs comportements destinée à des campagnes orientées vers les entreprises et le grand public. Séméon est une plateforme d’analyse de texte ultra précise et flexible pour les commentaires des clients. Semeon utilise une combinaison unique d’apprentissage artificiel et de Traitement Automatique des Langues (NLP) pour découvrir des tendances significatives dans les commentaires de ses clients sur tous les canaux.

