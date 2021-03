Selskabsmeddelelse nr. 6

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5 af 12. februar 2021 kan det oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT1) for DKK 600 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 8. september 2026.

Obligationerne med fondskode DK0030484464 udstedes med valør 8. marts 2021 og vil indtil 8. september 2026 være forrentet med 3,25 % p.a. (fast halvårlig rente).

Lånet vil have en nedskrivningstrigger på 7 pct., hvilket betyder, at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR. Lånet børsnoteres på Nasdaq Copenhagen inden 12 måneder.

Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Danske Bank, Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail rsn@sparnord.dk.

Venlig hilsen

Rune Børglum Sørensen

IR-chef

