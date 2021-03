Migatronic A/S

SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 1/2021

Fjerritslev, 01.03.2021

Bestyrelsen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020:







Hovedpunkter for 2020

Omsætning på 288,1 mio. kr. – et fald på 13,9%, som er indenfor de udmeldte forvent-ninger med et fald i størrelsesordenen 13 - 15%

EBIT på -1,3 mio. kr. mod 14,7 mio. kr. i 2019

Underskud før skat på -3,9 mio. kr., som er indenfor de udmeldte forventninger med et underskud i størrelsesordenen 2 – 5 mio. kr.

Cash flow fra driften på 50,5 mio. kr. mod 17,9 mio. kr. i 2019 - den positive udvikling skyldes reduceret arbejdskapital

Soliditetsgrad på 53% mod 56% i 2019

Ingen udlodning af udbytte

Forventninger til 2021

Stigende omsætning til niveauet og forventningerne før COVID-19, hvilket giver en for-ventning om en omsætningsvækst på 15 – 20% svarende til 331 – 346 mio. kr.

Resultat i niveauet 0 – 10 mio. kr. før skat

Den komplette årsrapport er vedhæftet.

