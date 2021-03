Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

1.3.2021 klo 17.00

RAPALA VMC OYJ - KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Rapala VMC Oyj:n (”Rapala” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 klo 10.00 alkaen osoitteessa Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Jotta osakkeenomistajien, yhtiön työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus voidaan varmistaa, osakkeenomistaja tai tämän asiamies eivät voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä) sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C “Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuvalle”.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole kokouspaikalla yhtiökokouksen aikana eikä kokouksesta järjestetä webcast-lähetystä. Yhtiön talousjohtajan Jan-Elof Cavanderin etukäteen nauhoitettu esitys julkaistaan yhtiön internetsivuilla 18.3.2021. Esitys ei ole osa yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminen Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Karoliina Kyläkoski. Mikäli Karoliina Kyläkoskella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön konsernilakimies Tuomo Leino. Mikäli Tuomo Leinolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Kokouksen laillisuuden toteaminen Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön 2.3.2021 julkistamat tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 , katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen perusteella.

Väliaikaisen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on oikeus vaatia vähemmistöosinkoa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §: n mukaisesti, kun yhtiökokoukselle on ehdotettu vähemmistöosingon vähimmäismäärää pienempää osinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa kaikista osakkeista, esittävät tätä koskevan vaatimuksen. Vähemmistöosingon määrä on 3.181.511,00 euroa (tämän kokouskutsun päivän tilanteen mukaisesti 0,08 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden tuloksesta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi äänestää vähemmistöosingon puolesta ennakkoäänestyksessä, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvita.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020 Johdon palkitsemisraportin esittäminen

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella julkistama vuoden 2020 johdon palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 , katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 .

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: puheenjohtaja 80.000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 30.000 euroa. Hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkiota ei makseta henkilölle, joka on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 38,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet Emmanuel Viellard, Jorma Kasslin, Marc Speeckaert, Julia Aubertin, Louis d’Alançon ja Vesa Luhtanen. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja heidän riippumattomuudestaan on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 .

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 3.900.000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista tällä hetkellä. Edellä mainittu enimmäismäärä koskee sekä osakeantia että optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Valtuutusta voidaan myös käyttää kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.

Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti). Yhtiön hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus kattaa sekä uusien että olemassa olevien osakkeiden antamisen. Valtuutus on voimassa 25.9.2022 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.000.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,1 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista päätösehdotuksen hetkellä.

Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja siten omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön jakokelpoisia varoja. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiön hallussa pidettäviksi omiksi osakkeiksi tai mitätöitäviksi.

Hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeita voidaan hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan.

Yhtiön hallitus päättää kaikista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista, mukaan lukien siitä miten osakkeet hankitaan. Osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun muassa johdannaisia. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien eli 25.9.2022 asti. Jos tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2020 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ja johdon palkitsemisraportti tilikaudelta 2020 ovat saatavilla Rapala VMC Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 . Rapala VMC Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 2.3.2021. Näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2021 lähtien.

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehensä välityksellä) sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021 rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Jos olet osakkeenomistaja, jolla ei ole henkilökohtaista suomalaista arvo-osuustiliä, katso kohta 4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 8.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon 18.3.2021 klo 16.00 mennessä. Ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Osakkeenomistaja, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 8.3.2021 klo 12.00 – 18.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021

Ennakkoäänestäminen edellyttää suomalaista henkilö- tai Y-tunnusta ja osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeroa. Kun henkilöomistaja kirjautuu sisään Euroclear Finland Oy:n palveluun yhtiön internetsivujen kautta, hänet ohjataan vahvaan sähköiseen tunnistautumiseen. Yhteisöomistajien osalta vahvaa sähköistä tunnistautumista ei edellytetä. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii joko suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomalaisella mobiilivarmenteella.

Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Rapala VMC Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla äänet ennakkoon Euroclear Finland Oy:lle postitse tai sähköpostitse, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 8.3.2021 klo 9.00. Lisäohjeita on saatavilla tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta agm@rapala.fi .

Osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen on annettava pyydetyt tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Rapalalle tai Euroclear Finland Oy:lle annettuja henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvän ilmoittautumisen käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Valtakirjat on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Varsinainen yhtiökokous / Rapala VMC Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtuutusasiakirjojen on myös oltava viimeistään perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtuutusasiakirjojen toimittaminen yhtiölle sovellettavien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki edellytetyt tiedot sisältyvät valtuutusasiakirjoihin. Asiamiesten on lisäksi äänestettävä etukäteen tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 .

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Omistusosuuden muutokset täsmäytyspäivän jälkeen eivät vaikuta oikeuteen osallistua kokoukseen tai äänten määrään kokouksessa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi väliaikaisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle 5.3.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: agm@rapala.fi tai postitse osoitteeseen Rapala VMC Oyj/Yhtiökokous, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki. Vastaehdotusten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokoukseen, jos vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistajat omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jätetään huomioimatta. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 viimeistään 8.3.2021.

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaan. Tällaiset kysymykset on toimitettava yhtiölle 11.3.2021 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: agm@rapala.fi tai postitse osoitteeseen Rapala VMC Oyj/Yhtiökokous, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki. Kysymysten on oltava perillä viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Edellä mainitut osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.rapalavmc.com/investors/annual-general-meeting-2021 viimeistään 16.3.2021. Osakkeenomistajien on esitettävä yhtiölle riittävä selvitys osakeomistuksestaan kysymysten esittämisen yhteydessä.

Rapala VMC Oyj:ssä on tämän yhtiökokouskutsun päivänä 1.3.2021 yhteensä 39.000.000 osaketta ja ääntä.

Helsingissä, 1.3.2021

RAPALA VMC OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa: Lakiasiainjohtaja Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala-konsernista

Rapala-konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapalan jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Indonesiassa ja Isossa-Britanniassa. Rapala-konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa ja Venäjällä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 261 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 2 100 henkilöä 42 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

Liite