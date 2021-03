MONTRÉAL, 01 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hardbacon a obtenu un financement de 1 166 400$ provenant de plus de 800 investisseurs par l’entremise du portail de financement participatif en capital FrontFundr. L’entreprise a ainsi atteint 233% de son objectif de financement initial de 500 000$.



L’entreprise, qui commercialise une application de finances personnelles, a ainsi clôturé une des plus importantes rondes de financement participatif en capital en capital au Canada. Cette nouvelle ronde porte le financement total de Hardbacon à plus 2,2 millions de dollars depuis sa fondation.

L’argent servira à accélérer la croissance de la fintech, qui vise à consolider le marché du référencement client dans le secteur des services financiers grâce à son application de gestion des finances personnelles.

L’entreprise pourra ainsi continuer à améliorer ses comparateurs de produits financiers, comme celui de cartes de crédit et de courtiers en ligne , et développer une version Web de son application mobile.

Le financement permettra également à l’entreprise de créer plusieurs postes en marketing et développement logiciel, de même que de financer ses démarches en vue d’une entrée en Bourse.

À propos de Hardbacon

Bacon Financial Technologies, mieux connue sous le nom de sa marque Hardbacon, a pour mission d’aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, à s’enrichir et à atteindre leurs objectifs financiers. L’entreprise, qui a obtenu 1,1 million de dollars en financement, commercialise une application mobile qui se connecte au compte de ses utilisateurs, et les aide à planifier, budgéter et investir. Hardbacon permet aussi à ses utilisateurs de comparer différents services financiers tels que les cartes de crédit, comptes de banque, courtiers en ligne et robot-conseiller. L’entreprise commercialise également sa technologie auprès des institutions financières, afin de les aider à accélérer leur transformation numérique.

Renseignements : Julien Brault, pdg de Hardbacon; 514-250-3255; julien@hardbacon.com