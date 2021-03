Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 1er mars 2021

Information sur les éléments de rémunération du dirigeant mandataire social

Rémunération variable au titre de l’exercice 2020

Conformément à la politique de rémunération du Directeur général approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 26 juin 2020, la rémunération de Monsieur Didier Michaud-Daniel pour l’exercice 2020 se composait essentiellement d’une rémunération fixe brute annuelle de 900 000 euros (inchangée depuis 2015) et d’une rémunération variable annuelle basée sur un montant cible équivalent à 100 % de sa rémunération fixe.

La rémunération variable cible, était assise pour 60 % sur la réalisation d’objectifs financiers (dont 20 % sur la réalisation d’un objectif de Résultat opérationnel ajusté (ROA), 20 % sur la réalisation d’un objectif de croissance organique et 20 % sur la réalisation du ratio ajusté dette financière nette/ EBITDA) et pour 40 % sur la réalisation d’objectifs extra-financiers.

Après examen de la réalisation desdits objectifs au titre de l’exercice 2020, la rémunération variable annuelle au titre du même exercice a été fixée par le Conseil d’administration réuni le 24 février 2021, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, à 720 000 euros. Le détail de la réalisation des différents objectifs sera présenté dans le Document d’enregistrement universel 2020 qui sera publié le 25 mars 2021.

En application de l’article L.225-100 du Code de commerce, le versement de cette rémunération variable annuelle est conditionné à l’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires devant se réunir le 25 juin 2021.

Rémunération fixe et variable au titre de l’exercice 2021

Le Conseil d’administration réuni le 24 février 2021 a décidé de maintenir la rémunération fixe brute annuelle de Monsieur Didier Michaud-Daniel à son niveau actuel, soit 900 000 euros. Le Conseil d’administration a également décidé de maintenir, s’agissant de la rémunération variable annuelle, un objectif cible de 100 % de la rémunération fixe. Les objectifs financiers et extra-financiers de la rémunération variable tels que décidés par le Conseil d’administration seront présentés dans le Document d’enregistrement universel 2020.





