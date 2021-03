Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, France – 1er mars 2021

Information relative aux éléments de rémunération du dirigeant mandataire social

publiée en application des recommandations issues du Code de Gouvernement d’Entreprise AFEP-MEDEF

Dans le cadre de sa politique de rémunération, Bureau Veritas attribue des options d’achat ou de souscription d’actions et des actions de performance à un certain nombre de collaborateurs du Groupe à travers le monde ainsi qu’au dirigeant mandataire social.

Le dirigeant mandataire social bénéficie d’un plan d’attribution gratuite d’actions Bureau Veritas S.A du 22 juillet 2013 amendé le 23 mars 2016.

Dans le cadre de ce plan, le nombre d'actions livrées au Bénéficiaire à l'issue de la période d'acquisition dépend du niveau de réalisation du Total Shareholder Return (TSR) durant la période d’acquisition. Le règlement de plan prévoit une période d’acquisition débutant à la date d’attribution, soit le 22 juillet 2013, jusqu’à l’annonce des résultats de l’exercice 2020 et pouvant s’étendre jusqu’à l’annonce des résultats de l’exercice 2021 en cas d’évènement majeur au cours de la période d’acquisition impactant significativement le cours de bourse

Le Conseil d’administration, a décidé dans un contexte de force majeure liée à la crise sanitaire et économique mondiale générée par le Covid-19 et à la baisse significative du cours de bourse en résultant, de revoir et d’adapter les conditions de performance du plan comme suit :

l’application de la clause liée à la survenance d’un évènement majeur décalant la constatation de la condition de performance à l’annonce des résultats de l’exercice 2021 ;

144 000 actions représentant 18 % de l’attribution totale seront soumises à la seule condition de présence.

