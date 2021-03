AS Tallinna Sadam

AS Tallink Grupp teatas oma äsjases börsiteates , et on 01.03.2021 esitanud hagiavalduse ASi Tallinna Sadam vastu 15,4 miljoni euro suuruses nõudes ning esitatud nõue hõlmab ASi Tallink Grupp poolt makstud tasusid aastatel 2017, 2018 ja 2019. Tallinna Sadam ei ole veel hagiavaldust kätte saanud.

Tallinna Sadama hinnangul on Tallinki esitatud hagiavaldus väidetavalt ebaõiglaste sadamatasude hüvitamiseks põhjendamatu ning Tallinna Sadam kavatseb seista ettevõtte jätkusuutlikkuse ja oma aktsionäride huvide eest.

Reisilaevadele Tallinna Sadama poolt kehtestatud sadamatasud on Läänemere piirkonna konkurentsivõimelisemad, olles jätkuvalt madalamad Helsingi ja Stockholmi sadamate võrreldavatest tasudest. Sealjuures pakub Tallinna Sadam kvaliteetsel infrastruktuuril ja uuenduslikel lahendustel põhinevat kaasaegset teenust.

Tallinna Sadamal on pikaajaline ja läbipaistev hinnakujundus, praegusel tasemel tasud reisilaevadele kehtivad alates 2016. aastast ja neid ei ole vaatamata tarbijahindade tõusule indekseeritud. Samuti puuduvad Tallinna Sadamal reisilaevade operaatoritega hinnakirjavälised erikokkulepped. Tallinna Sadama juhtkond on pidanud Tallinkiga hinnaläbirääkimisi reisilaevadele kehtestatud sadamatasude üle kokkuleppe saavutamiseks, kuid senised Tallinki nõudmised on olnud ebamõistlikud ja Tallinna Sadama majanduslikke huve selgelt kahjustavad.

Täpsemaid kommentaare on Tallinna Sadamal võimalik jagada peale hagiavalduse kättesaamist ja selles esitatud argumentidega tutvumist. Tallinna Sadam on valmis jätkuvalt lahendama asja kompromissiga.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Auditeerimata andmetel oli kontserni 2020. a müügitulu 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

[MZ1] Siin on link teatele https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1007586&messageId=1261966